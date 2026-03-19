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Kota News: कोटा में छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग, रहना और खाना भी मुफ्त!

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले का एलन कोचिंग सरकारी स्कूलों के चयनित 126 विद्यार्थियों को नीट-यूजी के लिए निशुल्क कोचिंग के साथ-साथ निशुल्क आवास व भोजन उपलब्ध करवा रहा है.  

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Published:Mar 19, 2026, 04:57 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 04:57 PM IST

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Kota News: कोटा में छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग, रहना और खाना भी मुफ्त!

Kota News: एल एन माहेश्वरी परमार्थ न्यास एवं एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में संचालित एलन शिक्षा संबल कार्यक्रम के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी गई है. न्यास के सदस्य नवीन माहेश्वरी ने बताया कि सरकारी स्कूलों के हिन्दी माध्यम की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया था. अब नीट-2027 की तैयारी के लिए एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं.

2वीं पास कर चुके विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल

इस वर्ष की प्रवेश परीक्षाओं दो बार ली जाएगी, जिसकी तिथियां 12 अप्रैल और 10 मई 2026 निर्धारित की गई है. इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि 2025 में 12वीं पास कर चुके विद्यार्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. पहले 12वीं पास करने वाले वर्तमान वर्ष के विद्यार्थी ही योग्य होते थे. अब 2025 और 2026 में 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. इच्छुक विद्यार्थी https://lnmpnyas.org पर आवेदन कर सकते हैं.

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126 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग

इस योजना के तहत उत्तर भारत के हिन्दी भाषी प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के चयनित 126 विद्यार्थियों को नीट-यूजी के लिए निशुल्क कोचिंग के साथ-साथ निशुल्क आवास व भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है. इसमें 81 छात्राएं एवं 45 छात्र शामिल हैं.

100 प्रतिशत स्कॉलरशिप

योजना के तहत एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट की ओर से कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी की एक साल के लिए निशुल्क कोचिंग (100 प्रतिशत स्कॉलरशिप) दी जा रही है. वहीं, एल एन माहेश्वरी परमार्थ न्यास की ओर से इन विद्यार्थियों के निशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है.

शिक्षा संबल योजना

शिक्षा संबल योजना के तहत मध्य भारत के राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों के हिन्दी माध्यम के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. बता दें कि एलन कोटा ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से JEE, NEET और फाउंडेशन कोचिंग प्रदान करवाता है.

Report- Rahul Joshi

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