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कोटा में प्रसूताओं की मौत पर कांग्रेस का हंगामा, 9 महिलाओं की किडनी फेल की मिली थी शिकायत

Kota News:  कोटा जिले के जेके लोन अस्पताल में एक और महिला की मौत के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और मृतक के परिवार को 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की. 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: May 11, 2026, 01:22 PM|Updated: May 11, 2026, 01:22 PM
कोटा में प्रसूताओं की मौत पर कांग्रेस का हंगामा, 9 महिलाओं की किडनी फेल की मिली थी शिकायत
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के सरकारी अस्पतालों से एक विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है. मेडिकल कॉलेज के बाद अब जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. एक और महिला की मौत के बाद अस्पताल परिसर छावनी में तब्दील हो गया है.

​सिजेरियन के बाद महिलाओं की किडनी फेल होने और डायलिसिस की नौबत आने से हड़कंप मचा है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने सरकार से प्रत्येक मृतक के परिवार को 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए पूछा है कि आखिर एक दर्जन से अधिक मामलों में समान लक्षण और मौतें होने के बावजूद सरकार मौन क्यों है?
स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल
'हमारी बहू ठीक थी, अचानक किडनी कैसे फेल हो गई? यहां संक्रमण फैला है, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, हमें न्याय चाहिए.' जहां एक ओर पूर्ववर्ती सरकार के समय कोटा को 'हेल्थ हब' बनाने के दावे किए जा रहे थे, वहीं वर्तमान में एक के बाद एक होती मौतें स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही हैं. क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा या जांच के नाम पर फाइलों को दबा दिया जाएगा?

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4 महिलाओं की हो चुकी है मौत
जानकारी के अनुसार, इस तरह के अब तक कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 4 महिलाओं की जान जा चुकी है, जबकि 9 महिलाओं में किडनी फेल होने की शिकायत सामने आई है. 4 महिलाओं में एक महिला की मौत हार्ट संबंधी समस्या से होना बताया जा रहा है जबकि 3 महिलाओं की मौत किडनी फेल होने के कारण होना बताया गया है. इन मामलों को लगातार बढ़ता देख न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेकेलोन अस्पताल दोनों में दहशत का माहौल है.

दो महिलाओं की किडनी फेल
गौरतलब है कि बीते दिन जेके अस्पताल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया था. महिला की कुछ घंटे पहले ही सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. वहीं, सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो महिलाओं की किडनी भी फेल हो गई है.

हार्ट संबंधी प्रॉब्लम
वहीं, बूंदी जिला निवासी प्रिया को 8 मई को अस्पताल में भर्ती करवाया था. 9 मई को उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही देर रात को उसकी मौत हो गई. हालांकि अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने बताया कि जिस महिला की मौत हुई है? उसे हार्ट संबंधी प्रॉब्लम थी, जिसका दूसरे डॉक्टर्स से उपचार भी करवाया था लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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