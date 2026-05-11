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कोटा में नहीं थम रहा प्रसूता की मौत का सिलसिला, 12 केस, 4 मौतें, सिजेरियन के बाद ड्रिप में फैला इन्फेक्शन!

Kota JK Lone Hospital Deaths: जेके लोन अस्पताल में प्रसूता महिलाओं की मौत का मामला गंभीर रूप ले चुका है. अब तक 12 मामलों में 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जबकि 3 महिलाओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 11, 2026, 11:10 AM|Updated: May 11, 2026, 11:10 AM
कोटा में नहीं थम रहा प्रसूता की मौत का सिलसिला, 12 केस, 4 मौतें, सिजेरियन के बाद ड्रिप में फैला इन्फेक्शन!
Image Credit: Kota Pregnant Women Death

Kota Pregnant Women Death: कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूता महिलाओं की लगातार हो रही मौतों ने पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा दिया है. अब तक 12 मामलों की रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 3 महिलाओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. चिकित्सकों के अनुसार, मौत का मुख्य कारण किडनी फेल्योर और हृदय संबंधी जटिलताएं बताई जा रही हैं.


मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने उच्च स्तरीय बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि अब अस्पतालों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही के लिए संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे जवाबदेह होंगे.

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सरकार के नए सख्त निर्देश
OT, ICU और इमरजेंसी विभाग में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना अनिवार्य.
ड्यूटी के दौरान सीनियर डॉक्टर्स की अनिवार्य उपस्थिति.
अस्पताल प्रभारियों को व्यवस्थाओं की गहन मॉनिटरिंग करने के निर्देश.
भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
चिकित्सा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.


संक्रमण का खतरा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिजेरियन डिलीवरी के बाद ड्रिप चढ़ते ही कई महिलाओं में संक्रमण फैल गया, जिसके चलते 4 प्रसूताओं की मौत हो गई. आरोप है कि संक्रमण की खबर फैलते ही कुछ सरकारी अस्पतालों ने नई प्रसव भर्तियां बंद कर दी हैं. ओटी रजिस्टर गायब होने की भी खबर है, जिससे जांच में और दिक्कतें आ रही हैं.


उच्च स्तरीय जांच
स्थिति का जायजा लेने के लिए आज SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर की विशेष टीम कोटा पहुंच रही है. टीम अस्पताल की व्यवस्थाओं, संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल और डॉक्टरों की ड्यूटी का पूरा ब्योरा जाँचेगी. कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. प्रभारी अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय स्तर पर कांग्रेस समेत विभिन्न संगठनों ने भी इस मामले में प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दोषी डॉक्टरों व अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.


परिवारों में मातम
मरने वाली प्रसूताओं के परिजनों में गुस्सा और आक्रोश है. कई परिवारों का कहना है कि सामान्य प्रसव के लिए आई महिलाओं को सिजेरियन कर दिया गया और बाद में संक्रमण की चपेट में आ गईं. प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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