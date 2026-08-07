/इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

Kota News: कोटा में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां विकसित कर लोगों को प्लॉट बेचने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. शहर में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद केडीए ने अवैध कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसते हुए कई स्थानों पर रेड फ्लैग चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं, ताकि आमजन किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हों.

केडीए आयुक्त के निर्देश पर गठित टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर उन कॉलोनियों को चिन्हित किया है, जहां बिना वैधानिक स्वीकृति के प्लॉटिंग की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी कर कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर के कई इलाकों में कृषि भूमि रूपांतरण (धारा 90-ए) कराए बिना और स्वीकृत ले-आउट प्लान के बिना कृषि योग्य भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं. इन कॉलोनियों में लोगों को सस्ते दामों का लालच देकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जबकि उन्हें किसी प्रकार की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है.



आनंदपुर और रंगतलाब क्षेत्र में रेड फ्लैग बोर्ड लगाए गए

कार्रवाई के तहत फिलहाल आनंदपुर और रंगतलाब क्षेत्र में रेड फ्लैग बोर्ड लगाए गए हैं. आनंदपुर में ट्रक यूनियन के सामने तथा पेट्रोल पंप के पीछे निर्माणाधीन वैदिक पार्क के मुख्य मार्ग पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को चिन्हित किया गया. वहीं रंगतलाब क्षेत्र में ''विनायक कॉलोनी'' नाम से बिना केडीए की एनओसी और बिना स्वीकृत ले-आउट के भूखंड बेचे जा रहे थे. केडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर रेड फ्लैग, चेतावनी बोर्ड स्थापित कर लोगों को सतर्क किया.

कॉलोनी विकसित होने का भ्रम पैदा किया जाता

केडीए अधिकारियों के अनुसार, कुछ भू-माफिया कृषि भूमि को कम कीमत पर खरीदकर बिना विकास शुल्क जमा कराए 100 से 200 वर्ग गज के प्लॉट काटकर बेच रहे हैं. खरीदारों को आकर्षित करने के लिए सड़कों पर गिट्टी बिछा दी जाती है, बिजली के खंभे लगाकर और पानी की लाइन का झांसा देकर कॉलोनी विकसित होने का भ्रम पैदा किया जाता है.

जीवनभर की जमा पूंजी जोखिम में पड़ सकती

प्राधिकरण ने बताया कि ऐसे अवैध भूखंडों पर खरीदारों को भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन प्लॉटों पर बैंक से ऋण नहीं मिलता, न ही केडीए की ओर से सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. ऐसे में आमजन की जीवनभर की जमा पूंजी जोखिम में पड़ सकती है.

वैधानिक स्वीकृति, भूमि रूपांतरण, ले-आउट प्लान जरूरी

केडीए ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्वीकृति, भूमि रूपांतरण, ले-आउट प्लान और एनओसी की जांच अवश्य करें. साथ ही चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.