Kota Crime News: कोटा में रोड रेज का खौफनाक मामला ,कार सवारों ने बाइक सवार को लाठी-डंडों से पीटा

Kota Crime News: कोटा शहर में रोड रेज की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. गुमानपुरा थाना क्षेत्र के कोटड़ी पुल पर शुक्रवार शाम मामूली कट लगने के विवाद में कार सवार तीन-चार युवकों ने बाइक सवार युवकों पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कार सवारों की गुंडागर्दी साफ दिख रही है. हमले में एक युवक अदनान घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

विवाद की शुरुआत और हमला

घटना शुक्रवार शाम की है. तीन बाइक सवार युवक किशोर सागर तालाब की ओर जा रहे थे. रास्ते में एक कार ने उन्हें कट मार दिया, जिस पर विवाद शुरू हो गया. कार सवार युवक पलटकर आए और कोटड़ी पुल पर बाइक को रोक लिया. इसके बाद उन्होंने लाठी-डंडों से बाइक सवारों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार सवार युवक बेरहमी से पीटते रहे, जबकि मौके पर मौजूद राहगीर सिर्फ दर्शक बने खड़े रहे. किसी ने भी बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं की. घायल अदनान और उसके साथी किसी तरह जान बचाकर भागे. हमलावर कार सवार वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. कार में तीन से चार युवक सवार बताए जा रहे हैं.

पुलिस की जांच और कार्रवाई

घायल अदनान की शिकायत पर गुमानपुरा थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. थाना सीआई महेश कुमार कारवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है. फुटेज में कार का नंबर और हमलावरों की हरकतें कैद हो गई हैं, जिससे जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

राहगीरों की निष्क्रियता पर सवाल

यह घटना रोड रेज की बढ़ती घटनाओं को उजागर करती है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क पर मौजूद कई लोग घटना को देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की. इससे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और नागरिकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं. कोटा में पहले भी रोड रेज की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है.

पीड़ितों के परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की है. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है.

