Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर में पेट दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए हॉस्पिटल आए युवक की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) प्रभारी को शिकायत दी. मामला CMHO तक पहुंचा, तो CMHO ने ड्यूटी डॉक्टर को हटाकर दूसरी जगह लगा दिया.



CMHO डॉ. नरेंद्र नागर ने गुरुवार शाम 6 बजे बताया कि मामले में जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. जांच पूरी होने तक डॉ. दीपक बैरवा को सुल्तानपुर सीएससी से हटा दिया है. उन्हें बीसीएमओ रामगंजमंडी मुख्यालय लगाया है.

इलाज न मिलने पर युवक को वापस घर ले गए परिजन

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सुल्तानपुर निवासी नरेंद्र दाधीच ने बताया कि नौताड़ा गांव निवासी हर्षित दाधीच (21) LLB की पढ़ाई कर रहा था. उसकी बुधवार रात को तबीयत बिगड़ी थी. परिजन रात करीब 2.30 बजे उसे सुल्तानपुर अस्पताल लेकर आए. वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉ. दीपक बैरवा ने सोते हुए कर्मचारियों से बोलकर उसे ड्रिप चढ़ाने के लिए कहा.

इस बीच हर्षित की तबीयत और बिगड़ती चली गई. जब परिजन डॉक्टर को बुलाने उनके कमरे में गए, तो डॉक्टर ने कहा कि वह आ रहे हैं, लेकिन वे नहीं आए. क्वार्टर में चार बार सूचना देने के बाद भी ड्यूटी डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे. इसके बाद इलाज न मिलने पर मजबूरन परिजन हर्षित को वापस घर ले गए.

सुबह डॉक्टर ने मृत घोषित किया

गुरुवार सुबह 6 बजे हर्षित को लेकर परिजन वापस अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे चेक कर मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने अस्पताल प्रभारी को लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. जवान बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे में है और फिलहाल बातचीत करने की स्थिति में नहीं है.

