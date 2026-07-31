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कोटा में पेट दर्द के इलाज के लिए CHC पहुंचे LLB छात्र की मौत, CMHO ने ड्यूटी डॉक्टर को हटाया

Kota News: कोटा के सुल्तानपुर CHC में पेट दर्द की शिकायत पर इलाज कराने पहुंचे 21 वर्षीय LLB छात्र की मौत हो गई. परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद CMHO ने ड्यूटी डॉक्टर को हटाकर अन्यत्र लगाया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 31, 2026, 01:20 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 01:20 PM IST
कोटा में पेट दर्द के इलाज के लिए CHC पहुंचे LLB छात्र की मौत, CMHO ने ड्यूटी डॉक्टर को हटाया
Image Credit: Sultanpur CHC

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर में पेट दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए हॉस्पिटल आए युवक की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) प्रभारी को शिकायत दी. मामला CMHO तक पहुंचा, तो CMHO ने ड्यूटी डॉक्टर को हटाकर दूसरी जगह लगा दिया.

CMHO डॉ. नरेंद्र नागर ने गुरुवार शाम 6 बजे बताया कि मामले में जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. जांच पूरी होने तक डॉ. दीपक बैरवा को सुल्तानपुर सीएससी से हटा दिया है. उन्हें बीसीएमओ रामगंजमंडी मुख्यालय लगाया है.

इलाज न मिलने पर युवक को वापस घर ले गए परिजन

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सुल्तानपुर निवासी नरेंद्र दाधीच ने बताया कि नौताड़ा गांव निवासी हर्षित दाधीच (21) LLB की पढ़ाई कर रहा था. उसकी बुधवार रात को तबीयत बिगड़ी थी. परिजन रात करीब 2.30 बजे उसे सुल्तानपुर अस्पताल लेकर आए. वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉ. दीपक बैरवा ने सोते हुए कर्मचारियों से बोलकर उसे ड्रिप चढ़ाने के लिए कहा.

इस बीच हर्षित की तबीयत और बिगड़ती चली गई. जब परिजन डॉक्टर को बुलाने उनके कमरे में गए, तो डॉक्टर ने कहा कि वह आ रहे हैं, लेकिन वे नहीं आए. क्वार्टर में चार बार सूचना देने के बाद भी ड्यूटी डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे. इसके बाद इलाज न मिलने पर मजबूरन परिजन हर्षित को वापस घर ले गए.

सुबह डॉक्टर ने मृत घोषित किया

गुरुवार सुबह 6 बजे हर्षित को लेकर परिजन वापस अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे चेक कर मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने अस्पताल प्रभारी को लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. जवान बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे में है और फिलहाल बातचीत करने की स्थिति में नहीं है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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