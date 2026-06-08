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Kota: महंत देवानंद महाराज के शरीर पर 24 से ज्यादा चाकू के घाव, आखिर किसने ली जान?

Mahant Devanand Murder Case: कोटा के चंद्रेशल मठ के महंत देवानंद महाराज की चाकू मारकर की गई हत्या का रहस्य तीसरे दिन भी बरकरार है. वहीं, पुलिस विशेष टीमें बनाकर लगातार जांच और पूछताछ में जुटी हुई है. अभी तक जांच में अंदरूनी रंजिश जैसा मामला सामने आया है. हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 08, 2026, 01:58 PM|Updated: Jun 08, 2026, 02:06 PM
Kota: महंत देवानंद महाराज के शरीर पर 24 से ज्यादा चाकू के घाव, आखिर किसने ली जान?
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के चंद्रेशल मठ के महंत देवानंद महाराज की चाकू मारकर की गई हत्या की वारदात के तीसरे दिन भी पुलिस के लिए गहरी मिस्ट्री बनी हुई है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम खुद बोरखेड़ा थाने में कैंप किए हुए है. पुलिस की 7 टीमें, जिनमें एडिशनल एसपी, डीएसपी और एसआई सहित 50 पुलिसकर्मी शामिल हैं, इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए 5 अलग-अलग एंगल्स पर काम कर रही हैं.

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7 संदिग्ध तीन दिन से हिरासत में
​जांच के दायरे में संतों का आपसी विवाद, नया ट्रस्ट, मठ की करोड़ों की संपत्ति और अंदरूनी दुश्मनी जैसे मुख्य बिंदु शामिल हैं. पुलिस ने फिलहाल 7 संदिग्धों को पिछले 3 दिनों से हिरासत में ले रखा है. हालांकि उनकी बयानों पर पुलिस को पूरी तरह यकीन नहीं है.

​तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस टीमें 100 किलोमीटर के रेडियस में हर रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं. वारदात की रात वहां से गुजरी एक संदिग्ध काली गाड़ी की भी तलाश की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महंत के शरीर पर दो दर्जन से अधिक गहरे घाव मिले हैं, जिससे साफ है कि वारदात को गहरी रंजिश के तहत अंजाम दिया गया है. इसमें बाहरी पेशेवर बदमाशों के शामिल होने का भी अंदेशा है.

पुलिस अब मृतक महंत और अन्य संतों के जब्त मोबाइल व कॉल डिटेल (CDR) जैसे डिजिटल साक्ष्यों के जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. बीते दिन आईजी, एसपी, एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीमों ने भी मठ का दोबारा निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. वहीं, महंत का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सवाई माधोपुर में कर दिया गया है.

आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग
वहीं, बोरखेड़ा थाना इलाके के चन्द्रेसल मठ में महंत देवानन्द महाराज की हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ब्राह्मण कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को ज्ञापन दिया.

ब्राह्मण कल्याण परिषद के अनिल तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन देकर देवानंद महाराज के हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की और साथ ही पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करने को कहा गया. ब्राह्मण कल्याण परिषद के अनिल तिवारी ने बताया कि 5 जून रात्रि को देवानंद महाराज की चाकू भोगकर हत्या की गई थी, जिसके हथियारों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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