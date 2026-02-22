Zee Rajasthan
Kota Mahotsav के दूसरे दिन हेरिटेज वॉक का भव्य आयोजन, ओम बिरला ने कहा- कोटा बनेगा आध्यात्मिक और हेरिटेज टूरिज्म हब

Rajasthan News: कोटा महोत्सव के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हेरिटेज वॉक का शुभारंभ किया. बड़े मथुराधीश मंदिर से शुरू हुई इस वॉक में पारंपरिक पाग और कचौरी फेस्ट आकर्षण का केंद्र रहे. कोटा अब आध्यात्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 22, 2026, 12:23 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 12:23 PM IST

Om Birla In Kota Mahotsav: शिक्षा नगरी कोटा इन दिनों उत्सव के रंग में सराबोर है. कोटा महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत आज एक शानदार हेरिटेज वॉक के साथ हुई, जिसमें हाड़ौती की गौरवशाली विरासत और आधुनिक कोटा का अनूठा संगम देखने को मिला.

नगाड़ा बजाकर हुआ शुभारंभ
कोटा की ऐतिहासिक गलियों में आज सुबह का नजारा बेहद खास था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पारंपरिक नगाड़ा बजाकर हेरिटेज वॉक का विधिवत शुभारंभ किया.

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, जिला प्रशासन के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. यह पदयात्रा भगवान बड़े मथुराधीश मंदिर से शुरू हुई, जो गढ़ पैलेस, कैथूनीपोल और रामपुरा जैसे ऐतिहासिक स्थलों से गुजरी.

पारम्परिक पाग और कचौरी फेस्ट का तड़का
वॉक के दौरान कोटा शहरवासी अपनी माटी की संस्कृति में रंगे नजर आए. कोटा के नागरिक राजस्थानी पारंपरिक 'पाग' (साफा) पहने हुए दिखाई दिए, जो राजस्थान की आन-बान-शान का प्रतीक है. कोटा की पहचान यहां की 'कचौरी' के बिना अधूरी है. महोत्सव के तहत आयोजित कचौरी फेस्ट ने आगंतुकों के जायके को दोगुना कर दिया.

आध्यात्मिक टूरिज्म का केंद्र बनेगा कोटा - ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर कोटा की खूबियों को गिनाया और देशी-विदेशी पर्यटकों को आमंत्रित किया. उन्होंने कहा- "कोटा अब आध्यात्मिक और हेरिटेज टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है. यहाँ जल और जंगल सफारी का आनंद एक साथ लिया जा सकता है. कोटा महोत्सव यहाँ की ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान दिलाने का एक बड़ा माध्यम है."

साथ ही कोटा में श्री बड़े मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण का शिलान्यास ओम बिरला ने किया. 18.24 करोड़ की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर कोटा को आध्यात्मिक पर्यटन का नया केंद्र बनाएगा, जिसमें हेरिटेज फसाड लाइटिंग और लिंक रोड का निर्माण प्रमुख है.

जल, जंगल और विरासत का संगम
कोटा महोत्सव के माध्यम से जिला प्रशासन का लक्ष्य हाड़ौती की कला और संस्कृति को वैश्विक मानचित्र पर लाना है. चंबल रिवर फ्रंट के साथ-साथ अब कोटा की पुरानी गलियों और मंदिरों को भी पर्यटन से जोड़कर शहर की एक नई छवि पेश की जा रही है.

