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कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

Kota News: कोटा के लिसेड़िया गांव में आम की कैरी तोड़ते समय 50 वर्षीय हरीश कुमार जाटव 30 फीट ऊंचे पेड़ से गिर गए. सिर और रीढ़ में गंभीर चोट लगने के बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 11 जून को अस्पताल में मौत हो गई. घटना से गांव में शोक का माहौल है.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 12, 2026, 11:47 AM|Updated: Jun 12, 2026, 11:47 AM
कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!
Image Credit: Kota News

Kota News: कोटा जिले के बपावर थाना क्षेत्र के ग्राम लिसेड़िया में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. आम के पेड़ से कैरी तोड़ने के दौरान 50 वर्षीय हरीश कुमार जाटव की पेड़ से गिरने के बाद मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल हरीश ने अस्पताल में दो दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

कैरी तोड़ने के लिए चढ़े थे पेड़ पर
जानकारी के अनुसार हरीश कुमार जाटव गर्मी के मौसम में आम की कैरी तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े थे. इसी दौरान पेड़ की एक सूखी डाली अचानक टूट गई. डाली टूटते ही हरीश करीब 30 फीट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिर पड़े. गिरने के कारण उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए और काफी खून बहने लगा.

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पहले बपावर अस्पताल, फिर कोटा किया गया रेफर
घटना के तुरंत बाद परिजन घायल हरीश को बपावर अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) रेफर कर दिया. अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती हरीश का लगातार इलाज चलता रहा. चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका.

दो दिन तक चला जिंदगी और मौत का संघर्ष
अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हरीश ने दो दिन तक जिंदगी की लड़ाई लड़ी. आखिरकार 11 जून 2026 को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों के अनुसार हरीश मेहनती, सरल और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे. उनके असामयिक निधन से पूरे गांव में दुख का माहौल है.

पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलने पर शाम करीब 4 बजे बपावर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करवाई. इसके बाद पुलिस ने धारा 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ASI महेश चौधरी ने दी जानकारी
बपावर थाना के एएसआई महेश चौधरी ने बताया कि 8 जून को हरीश कुमार जाटव अपनी पत्नी को काम पर खाना देने गए थे. वहां मौजूद आम के पेड़ से कैरी तोड़ने के लिए वे पेड़ पर चढ़ गए. इसी दौरान पेड़ की सूखी डाली टूट गई और वे नीचे गिर गए.

उन्होंने बताया कि परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक अपने पीछे दो बच्चों का परिवार छोड़ गए हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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