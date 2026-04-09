गेहूं बेचने मंडी आया था किसान, ओलावृष्टि से बर्बाद फसल का कम दाम सुन आया हार्ट अटैक, चली गई जान

Kota News: कोटा जिले में एक किसान की अचानक मौत का मामला सामने आया है, जिसने खेती से जुड़े संकट और किसानों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना भामाशाह मंडी की है, जहां गेहूं बेचने पहुंचे एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

मृतक किसान की पहचान झाड़ अमली गांव निवासी हंसराज वैष्णव के रूप में हुई है. वे किराए पर जमीन लेकर खेती करते थे और अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे. अनंतपुरा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

क्या कहना है पुलिस का

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अनंतपुरा थाने के एसआई घमंडी लाल के अनुसार, हंसराज मंडी के यार्ड में गेहूं बेचने के लिए खड़े थे. इसी दौरान अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा. हालांकि प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है.

परिजनों ने बताया कि हंसराज के पास खुद की करीब 4 बीघा जमीन थी, लेकिन इस बार उन्होंने 10 बीघा जमीन किराए पर लेकर गेहूं की खेती की थी. हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण उनकी फसल को भारी नुकसान हुआ था. इसके बावजूद वे उम्मीद के साथ गेहूं बेचने मंडी पहुंचे थे.

गेहूं के अपेक्षा से कम दाम बताए गए

बताया जा रहा है कि जब मंडी में उन्हें गेहूं के अपेक्षा से कम दाम बताए गए, तो वे मानसिक तनाव में आ गए. इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया. परिजनों के अनुसार, हंसराज पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं थे.

परिवार ने यह भी बताया कि पिछले साल सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण वे पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे. उन पर करीब 8 लाख रुपये का कर्ज भी था, जो लगातार बढ़ते नुकसान के कारण चिंता का कारण बना हुआ था.

यह घटना एक बार फिर किसानों की आर्थिक स्थिति और फसल नुकसान के प्रभाव को उजागर करती है. लगातार मौसम की मार और बाजार में उचित मूल्य न मिलने से किसानों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके.

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