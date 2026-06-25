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कोटा मनीष उर्फ मोइन मामला, मंत्री मदन दिलावर का बयान- कोई जहरीला सांप फन फैलाता है, तो उसे कुचल देना

Kota News:  कोटा शहर कोटा मनीष उर्फ मोइन मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि घटना को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई जहरीला सांप फन फैलाता है, तो उसे कुचल देना चाहिए.

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 25, 2026, 04:37 PM|Updated: Jun 25, 2026, 04:37 PM
कोटा मनीष उर्फ मोइन मामला, मंत्री मदन दिलावर का बयान- कोई जहरीला सांप फन फैलाता है, तो उसे कुचल देना
Image Credit: Kota NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक के मोबाइल फोन से हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो और अन्य सामग्री मिलने का मामला सामने आया है. बजरंग दल कार्यकर्ता योगेश रेनवाल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान

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वहीं, इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि घटना को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई जहरीला सांप फन फैलाता है, तो उसे कुचल देना चाहिए.

धर्मांतरण के लिए सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए
पुलिस का कहना है कि शिकायत 15 जून को प्राप्त हुई थी. शिकायत में मोबाइल फोन में आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का आरोप लगाया गया है. मामले में डिजिटल साक्ष्यों की भी तकनीकी जांच की जा रही है.

दरअसल बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने आरोप लगाया है कि हिंदू नाबालिग युवतियों और महिलाओं के धर्मांतरण के लिए सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए हुए हैं.

युवक भी टेलीग्राम, स्नैपचैट, डिस्कार्ड चैनल के जरिए ऐसे ही ग्रुपों से जुड़ा हुआ है. जो खास मकसद जिहाद अल अकबर को अंजाम देने में जुटे हैं. इसके तहत पहले हिंदू से मुस्लिम बनाकर उनसे हिंदू नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को फंसाया जाता है. उनके मन में सनातन के खिलाफ जहर भरा जाता है. फिर धार्मिक प्रतीकों के साथ युवतियों का अश्लील वीडियो बनवाया जाता है. ये वीडियो दूसरे चैनलों में भेजा जाता है.

आरोपी का कथित ऑडियो आया सामने
ग्रुप से जुड़े स्क्रीन रिकॉर्ड और ऑडियो भी सामने आये हैं, जिसमें बाकायदा प्लानिंग से लेकर साजिश और मंसूबों से लेकर लंबे समय से चल रहे इस खेल का खुलासा होता है. पाकिस्तान में बैठे आरोपी का कथित ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें ये सब कहा गया- देखो मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, छोटे हो. मैं आपसे मतलब नहीं निकालाना चाहता. मीटिंग में सब लोगों को मिलवा दिए. अगर मैं चाहता तो आपको ग्रुप में एडमिन बना के गाली देता.


आप इनसे लड़ते-झगड़ते, चैट करते, आईडी रिपोर्ट होती. वे आपकी IP नोट करते. RSS आपके घर तक पहुंच जाते. मैंने आपको बिल्कुल सेफ साइड रखा हुआ है, खुद लड़ रहा, अकेला लड़ रहा, हर बात पर मना कर देता हूं,
कि तुम सामने मत आओ क्योंकि सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं.

ख़ुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसा मसला बन जाए तुम्हारे लिए सेफ्टी मुश्किल हो जाएगी. मैंने तो इसलिए तुम्हें सेफ साइड रखा है और तुम्हें वो काम नहीं दे रहा हूं, जिस काम में तुम कभी सामने नहीं आ सकते. ठीक है. हां अपने जैसे कॉलेज मेट जो हैं, जो दोस्त हैं या जो मुस्लिम लड़के उधर के हैं. उनको जगाओ, आपस में बैठो तो मीटिंग करो, उनको समझाओ उनको जगाओ. सबसे पहले उनको जोश भरने के लिए उनको लाइन पर लगने के लिए सबसे अधिक मजहबी दिखाओ कि ये लोग हमारे मजहब के खिलाफ क्या कर रहे हैं ?

फिर उनको बताओ, हमारे मुसलमानों में कितने उठे जो इनका मुकाबला कर रहे हैं. वो भी सिर्फ उनको बताओ जो इस काम में तुम्हारा साथ देने वाले है. जब वो उठे और कहें कि हम चलेंगे तो फिर उनको गाइड किया जाएगा
स्लो चलो तरीके से चलो.

हिंदू महिलाएं है निशाना
बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने यह भी आरोप लगाया कि इन चैनलों को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता है. इस मुहिम का उद्देश्य पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के जरिए धार्मिक प्रतीकों का अपमान करके ईशनिंदा करवाना है और विश्व में हिंदू धर्म को नीचा दिखाना है.

मनीष शर्मा ने अपना धर्म परिवर्तन किया और मोइन खान बन गया. बजरंग दल का दावा, आरोपी ने स्वयं धर्म परिवर्तन किया. आरोपी मोइन खान विज्ञान नगर में रहता है. 15 जून को हिंदू संगठन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी टेलीग्राम, स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर सक्रिय था. हिंदू महिलाओं और युवतियों को टारगेट करता था. कथित तौर पर हिंदू महिलाओं को फंसाना मकसद था. धार्मिक प्रतीकों का अपमान करता था. वीडियो एकत्रित करने का काम किया करता था.

हिंदू संगठन ने बड़ा दावा किया. मोइन खान के मोबाइल में हिंदू महिलाओं के 40 हजार से अधिक अश्लील वीडियो हैं. कई वीडियो ऐसे हैं जिनमें हिंदू महिलाओं के शरीर पर ओम और स्वास्तिक जैसे चिन्ह बने हुए हैं. कुछ वीडियो में देवी-देवताओं और शिवलिंग से जुड़े हुए हैं. संगठन का दावा है कि इन ग्रुपों में 'जिहाद-अल-अकबर' और 'गजवा-ए-हिंद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया. हिंदू संगठन ने राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की है. पुलिस ने आरोपी मोइन खान को गिरफ्तार कर लिया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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