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कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिन्दू देवी देवताओं का अपमान

Kota News : कोटा के विज्ञान नगर से पकड़ा गये, मनीष उर्फ मोइन खान की गिरफ्तारी का मामला फिर से चर्चा में है. बजरंग दल का दावा है कि मनीष के मोबाइल में 40 हजार से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले है. जो धर्मपरिवर्तन और पाकिस्तान कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं. हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है. 

Edited byPragati Pant
Published: Jun 25, 2026, 02:51 PM|Updated: Jun 25, 2026, 02:55 PM
कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिन्दू देवी देवताओं का अपमान
Image Credit: Kota Manish become Moin Khan story Allegations circumcision religious conversionSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News : कोटा में उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक लड़के के मोबाइल फोन से हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों के साथ आपत्तिनजक वीडियो मिलने का दावा बजरंग दल ने किया है. दावा ये भी है की मनीष शर्मा नाम के इस लड़के ने पहले धर्म परिवर्तन और खतना कराया और फिर मोइन खान नाम रख लिया. इसके मोबाइल से 40 हजार से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिलने का दावा बजरंग दल कर रहा है.

हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन और अश्लील वीडियो

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बजरंग दल कार्यकर्ता योगेश रेनवाल का दावा है कि मनीष शर्मा के मोबाइल से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि, कि हिंदू नाबालिक लड़कियों और महिलाओं को पहले सनातन के खिलाफ भड़काया जाता है और फिर धर्मपरिवर्तन कर, धार्मिक प्रतीकों के साथ लड़कियों के अश्लील वीडियो बनवाए जाते हैं. ये वीडियो दूसरे चैनलों में फॉरवर्ड होते हैं. कई ग्रुप के स्क्रीन रिकॉर्ड और ऑडियो भी मिले है. जिन ग्रुप से मनीष जुड़ा था, वो सोशल मीडिया चैनल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, जिसका मकसद हिंदू धर्म को नीचा दिखाना है,

धर्म परिवर्तन की बात सामने नहीं आई है -सुभाष मिश्रा , एडिशनल एसपी

कोटा के एडिशनल एसपी सुभाष मिश्रा ने बताया की एक महीने पहले विज्ञान नगर थाने में ये मामला दर्ज हुआ था. किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सामने नहीं आई है. हिंदू देवी देवताओं के अपमान से संबंधित भी कोई तथ्य अभी तक जांच में सामने नहीं आये हैं. मनीष, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अश्लील वीडियो देख रहा था. उसी आधार पर कई धाराओं में उस पर मामला दर्ज हुआ है. पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़ा कोई ऑडियो अभी तक पुलिस जांच में सामने नहीं आया है और धर्म परिवर्तन कानून के तहत कार्रवाई योग्य तथ्य भी अभी तक नहीं मिले हैं.

मनीष ने खतना करवा, ये जांच में साफ नहीं है -जांच अधिकारी

मामले की जांच कर रहे अधिकारी सीआई मांगीलाल के मुताबिक, मनीष शर्मा ,टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ा हुआ था, उसने अपना फर्जी नाम मोइन खान रखा हुआ था, टेलीग्राम ग्रुप से वीडियो और फोटो डाउनलोड कर रखे थे. अभी तक की जांच में ये साफ नहीं है की उसने खतना भी करवा रखा है, फिलहाल मनीष जेल में है, जांच चल रही है


मनीष उर्फ मोइन खान पर किन धाराओं में मामला दर्ज

मनीष पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए), 196(1)(बी), 299, 352 और आईटी एक्ट की धारा 66, 67 और 67ए के तहत केस दर्ज हुआ है.

मनीष के परिवार ने क्या कहा ?

मामले पर परिजनों का कहना है कि हम कुछ नहीं जानते हैं. हमें नहीं पता की मनीष इस तरह की गतिविधि में लिप्त था या नहीं. मनीष शादीशुदा है, उसका 4 साल का बच्चा भी है.

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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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