कोटा में ओम बिरला ने किया मथुराधीश कॉरिडोर का शिलान्यास, बदल जाएगी पुराने शहर की सूरत

Rajasthan News: कोटा में आज श्री बड़े मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण का शिलान्यास ओम बिरला ने किया. जोकि 18.24 करोड़ की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर कोटा को आध्यात्मिक पर्यटन का नया केंद्र बनाएगा, जिसमें हेरिटेज फसाड लाइटिंग और लिंक रोड का निर्माण प्रमुख शामिल है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 22, 2026, 03:14 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 03:14 PM IST

Mathuradheesh Corridor Kota: कोटा महोत्सव के उत्साह के बीच आज हाड़ौती की आस्था के सबसे बड़े केंद्र श्री बड़े मथुराधीश मंदिर के कायाकल्प की शुरुआत की गई. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भव्य समारोह में मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण का शिलान्यास किया.ये प्रोजेक्ट कोटा को न केवल एक आधुनिक शहर, बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक टूरिज्म हब के रूप में नई पहचान बनेगी.

18 करोड़ से ज्यादा का होगा विकास
कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) द्वारा इस कॉरिडोर के पहले चरण में 18.24 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे. इसके तहत कैथूनीपोल लिंक रोड को 9.82 करोड़ की लागत से मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग को सुगम और सुंदर बनाया जाएगा. 2.5 करोड़ रुपये से रामपुरा, घंटाघर और लक्खी बुर्ज जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर आकर्षक फसाड लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे रात में शहर की भव्यता देखते ही बनेगी.

विरासत और आधुनिकता का संगम
शिलान्यास समारोह में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे. ओम बिरला ने कहा कि- यह कॉरिडोर प्राचीन विरासत को संभालते हुए आधुनिकता का बेजोड़ उदाहरण होगा. यह धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र बनकर देश-दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि इस कॉरिडोर से कोटा के धार्मिक पर्यटन को उड़ान मिलेगी और शहर का आर्थिक ढांचा भी मजबूत होगा. दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने इसे पुरानी रियासत को सहेजने वाला कार्य बताया, जो विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा.

प्रशासनिक अमला रहा मौजूद
इस ऐतिहासिक पल के साक्षी संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, KDA सचिव ममता तिवारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बने. शहरवासियों में भी अपने आराध्य के मंदिर के इस नए स्वरूप को लेकर भारी उत्साह देखा गया.

रामगंजमंडी क्षेत्र में एक बार फिर से पुरानी परंपरा को जीवित करने की पहल की गई है. 14 गांवों में गांव ग्वाल परंपरा को पुनर्जीवित किया गया है. इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन खेड़ली गांव में किया गया, जहां राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने नवनियुक्त 14 गांव ग्वालों का मंच पर माला और साफा पहनाकर स्वागत किया. अब ये सभी ग्वाल प्रतिदिन गांव की गौ माताओं को सामूहिक रूप से गोचर भूमि तक चराने के लिए लेकर जाएंगे और शाम को सुरक्षित वापस घरों तक पहुंचाएंगे.

कार्यक्रम में जगदगुरु स्वामी रामदयाल महाराज भी उपस्थित रहे. उन्होंने सभी ग्वालों को आशीर्वाद देते हुए गौ सेवा और परंपराओं को बनाए रखने का संदेश दिया. इस दौरान खेड़ली गांव में गौ माता का पूजन कर गो संवर्धन और गौचारण परंपरा का विधिवत शुभारंभ किया गया. स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे संस्कृति और गौ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी.

