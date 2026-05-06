/Kota: सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत, हाल जानने पहुंचे MLA लिफ्ट में फंसे

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 6 प्रसूताओं की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिससे हड़कंप मच गया है, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

इन महिलाओं में ब्लड प्रेशर गिरना, प्लेटलेट्स कम होना, पेशाब रुकना और शरीर के आंतरिक अंगों में संक्रमण जैसे गंभीर लक्षण सामने आए हैं. इस बीच पायल नाम की एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, बताया जा रहा है कि रात में उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिरा और अगले दिन उसने दम तोड़ दिया.

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नेफ्रोलॉजी विभाग में चल रहा इलाज

वहीं सुशीला, ज्योति, चंद्रकला, धन्नी और रागिनी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (SSB) के नेफ्रोलॉजी विभाग में चल रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है, जिसके द्वारा पूरे मामले की जांच जाएगी.

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही जांच

वहीं, अस्पताल प्रशासन ने वार्ड में दिए गए दवाइयों और फ्लूड के सैंपल भी जांच के लिए भेजे हैं. फिलहाल सभी भर्ती महिलाओं की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है. जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा.

हाल जानने पहुंचे विधायक लिफ्ट में फंसे

वहीं, जब विधायक संदीप शर्मा अस्पताल में पहुंचे तो वो लिफ्ट के अंदर फंस गए. विधायक प्रसूताओं के हाल जानने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे थे. इसी दौरान जब वे लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, तो तकनीकी खराबी के चलते लिफ्ट बीच में ही रुक गई.