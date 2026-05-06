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Kota: सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत, हाल जानने पहुंचे MLA लिफ्ट में फंसे

Kota News:  कोटा जिले के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 6 प्रसूताओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक की मौत हो गई. वहीं, हाल जानने पहुंचे विधायक संदीप शर्मा लिफ्ट में फंस गए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: May 06, 2026, 02:46 PM|Updated: May 06, 2026, 02:50 PM
Kota: सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत, हाल जानने पहुंचे MLA लिफ्ट में फंसे
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 6 प्रसूताओं की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिससे हड़कंप मच गया है, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

इन महिलाओं में ब्लड प्रेशर गिरना, प्लेटलेट्स कम होना, पेशाब रुकना और शरीर के आंतरिक अंगों में संक्रमण जैसे गंभीर लक्षण सामने आए हैं. इस बीच पायल नाम की एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, बताया जा रहा है कि रात में उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिरा और अगले दिन उसने दम तोड़ दिया.

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नेफ्रोलॉजी विभाग में चल रहा इलाज
वहीं सुशीला, ज्योति, चंद्रकला, धन्नी और रागिनी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (SSB) के नेफ्रोलॉजी विभाग में चल रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है, जिसके द्वारा पूरे मामले की जांच जाएगी.

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही जांच
वहीं, अस्पताल प्रशासन ने वार्ड में दिए गए दवाइयों और फ्लूड के सैंपल भी जांच के लिए भेजे हैं. फिलहाल सभी भर्ती महिलाओं की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है. जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा.

हाल जानने पहुंचे विधायक लिफ्ट में फंसे
वहीं, जब विधायक संदीप शर्मा अस्पताल में पहुंचे तो वो लिफ्ट के अंदर फंस गए. विधायक प्रसूताओं के हाल जानने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे थे. इसी दौरान जब वे लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, तो तकनीकी खराबी के चलते लिफ्ट बीच में ही रुक गई.

लिफ्ट में उनके साथ अस्पताल के प्रिंसिपल भी मौजूद थे. अचानक लिफ्ट रुकने से कुछ देर के लिए सभी लोग घबरा गए, हालांकि स्थिति को जल्द ही संभाल लिया गया.
करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद तकनीकी टीम ने लिफ्ट को ठीक किया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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