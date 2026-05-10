/कोटा में प्रसूताओं की मौत पर सियासी घमासान, कांग्रेस जांच दल ने अस्पताल का किया दौरा

Kota News: राजस्थान के कोटा स्थित मेडिकल कॉलेज के जेके लोन और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अस्पताल में प्रसूता महिलाओं की मृत्यु और ऑपरेशन थिएटर में फैल रहे संक्रमण के गंभीर मामले ने अब प्रदेश की राजनीति में उबाल पैदा कर दिया है. इन हृदयविदारक घटनाओं की निष्पक्ष जांच और धरातलीय स्थिति को समझने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय जांच दल शुक्रवार को कोटा पहुंचा.



पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक (SSB) का गहन निरीक्षण किया. इस दल में शामिल अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर भर्ती महिलाओं से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना. टीम ने लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर की स्थिति का जायजा लेते हुए वहां मौजूद चिकित्सा व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की.

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निरीक्षण के दौरान जांच दल ने पाया कि अस्पताल प्रबंधन और स्वच्छता प्रोटोकॉल में भारी लापरवाही बरती गई है. टीम के अनुसार, ओटी और लेबर रूम में साफ-सफाई के मानकों की अनदेखी और प्रसूताओं की पोस्ट-ऑपरेटिव केयर (ऑपरेशन के बाद की देखरेख) में बड़ी चूक हुई है, जो संक्रमण फैलने का एक मुख्य कारण बनी.

लापरवाही के गंभीर आरोप

मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रशासन पर तीखे हमले किए. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जटिल ऑपरेशनों के दौरान वरिष्ठ और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपस्थिति रही. ऑपरेशनों की जिम्मेदारी रेजिडेंट और कम अनुभवी डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दी गई.

संक्रमण प्रबंधन में विफलता

ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया गया, जिससे महिलाओं की जान जोखिम में पड़ी.

सूत्रों के मुताबिक, निरीक्षण के समय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन ने भी कांग्रेस दल के समक्ष व्यवस्थाओं में रही कतिपय कमियों और खामियों को स्वीकार किया है, जो अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करता है.

आगामी रणनीति और न्याय की मांग

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल के बाद मृतक महिलाओं के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना प्रदान की. परिजनों ने भी अस्पताल में बरती गई अनदेखी को लेकर अपना दर्द साझा किया.

यह जांच टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा को सौंपेगी. रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की आगामी रणनीति तैयार करेगी. दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार उच्चाधिकारियों पर तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को उचित न्याय मिले. इस प्रकरण ने कोटा की चिकित्सा सेवाओं पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जिसका समाधान अब प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है.