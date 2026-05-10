/कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत पर बवाल, कांग्रेसियों ने प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन के पोस्टर पर पोती कालिख

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Kota Pregnant Women Death: कोटा के जेके लोन और एमबीएस अस्पताल में प्रसूता महिलाओं की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज परिसर में ‘‘सद्बुद्धि यज्ञ’’ कर विरोध प्रदर्शन किया.
Kota Medical College Death: कोटा मेडिकल कॉलेज के जेके लोन और एमबीएस अस्पताल में प्रसूता महिलाओं की मौत एवं तबीयत बिगड़ने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है. इस घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज परिसर में ‘‘सद्बुद्धि यज्ञ’’ कर अपना रोष व्यक्त किया.
प्रदर्शन के दौरान प्रिंसिपल पर आक्रोश
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने डॉ. निलेश जैन के पोस्टर पर काली स्याही पोत दी और उसे एमबीएस अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा दिया. कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल की हंसी को ‘‘बेशर्मी की पराकाष्ठा’’ बताते हुए कहा कि महिलाओं की दर्दनाक मौत हो रही है, फिर भी प्रिंसिपल का संवेदनहीन रवैया जारी है.
जांच कमेटी पर सवाल
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जांच कमेटी ने केवल एक संविदा डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को निशाना बनाकर मामले को दबाने की कोशिश की है. जबकि असली जिम्मेदार उच्चाधिकारी बचाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस घटना में केवल निचले स्तर के डॉक्टरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
मुख्य मांगें
प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन को तुरंत सस्पेंड किया जाए या वे स्वयं इस्तीफा दें.
सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो.
चिकित्सा मंत्री की अनदेखी पर भी कार्यकर्ताओं ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया.
चेतावनी जारी
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में वे प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन के मुंह पर खुद काली स्याही पोतने से पीछे नहीं हटेंगे. कांग्रेस युवा नेता चेतन सोलंकी ने कहा कि प्रसूताओं की जान बचाना चिकित्सा संस्थानों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन कोटा मेडिकल कॉलेज में स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
इस प्रदर्शन ने कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल मेडिकल कॉलेज परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.
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