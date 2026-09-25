/कोटा में माइनिंग विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई: बिना रॉयल्टी के दौड़ रहे 2 ओवरलोड डंपर जब्त, मचा हड़कंप!

Kota News: क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोटा माइनिंग विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने नान्ता-कुन्हाड़ी क्षेत्र में औचक निरीक्षण करते हुए गिट्टी से अत्यधिक ओवरलोड भरे दो डंपरों को जब्त किया. दोनों वाहनों के पास खनिज परिवहन से संबंधित वैध रॉयल्टी दस्तावेज नहीं मिले. कार्रवाई के बाद दोनों डंपरों को संबंधित थानों की सुपुर्दगी में दे दिया गया.

नान्ता-कुन्हाड़ी क्षेत्र में औचक निरीक्षण

माइन्स फोरमैन गोविंद शर्मा के नेतृत्व में माइनिंग विजिलेंस टीम ने नान्ता-कुन्हाड़ी क्षेत्र में अचानक निरीक्षण अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने गिट्टी से भरे वाहनों की जांच की. जांच के दौरान दो डंपर क्षमता से अधिक गिट्टी का परिवहन करते हुए पाए गए. पहली कार्रवाई नान्ता नहर के पास की गई. यहां टीम ने एक ऐसे डंपर को पकड़ा, जिसमें क्षमता से अधिक गिट्टी भरी हुई थी. टीम ने वाहन को रोककर खनिज परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की.

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कुन्हाड़ी थाने के पास दूसरा डंपर पकड़ा

माइनिंग विजिलेंस टीम ने दूसरी कार्रवाई कुन्हाड़ी थाने के पास की. यहां भी गिट्टी से भरा एक डंपर ओवरलोड मिला. टीम ने वाहन को रोककर चालक से खनिज सामग्री के परिवहन से संबंधित जरूरी कागजात मांगे. पूछताछ में दोनों वाहन चालकों ने बताया कि वे खनिज सामग्री नान्ता क्रेशर जोन से भरकर ला रहे थे. हालांकि, जब माइनिंग टीम ने उनसे वैध रॉयल्टी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, तो चालक कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके.

दोनों डंपरों पर 2.31 लाख रुपये का जुर्माना

वैध दस्तावेज नहीं मिलने और वाहनों में क्षमता से अधिक गिट्टी पाए जाने के बाद माइनिंग टीम ने दोनों डंपरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की. दोनों वाहनों पर कुल 2,31,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. कार्रवाई के बाद दोनों डंपरों को नान्ता और कुन्हाड़ी थानों की सुपुर्दगी में दे दिया गया. माइनिंग विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन और खनिज परिवहन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया.

आगे भी जारी रहेगा अभियान

खनिज विभाग कोटा ने साफ किया है कि अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. विभाग की टीम अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच और कार्रवाई जारी रखेगी. माइनिंग विजिलेंस टीम की अचानक हुई कार्रवाई को इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. विभाग का फोकस बिना वैध दस्तावेज खनिज सामग्री ले जाने वाले और क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर है.