/'साथ नहीं चली तो जान से मार दूंगा', कोचिंग छात्रा को डराकर दुष्कर्म, आरोपी और होटल मैनेजर गिरफ्तार!

Kota News: कोटा शहर में कोचिंग ले रही एक नाबालिग छात्रा के साथ दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अनन्तपुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी लक्की सोनी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने न केवल दुष्कर्मी को, बल्कि उस होटल के मैनेजर को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसने बिना किसी आईडी और रजिस्टर में एंट्री किए आरोपी को कमरा उपलब्ध कराया था. आरोपी ने पीड़िता को 'जान से मारने की धमकी' देकर कोचिंग छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर होटल ले गया और वहां, इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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शहर की अनन्तपुरा थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी और बिना आईडी और रजिस्टर में एंट्री किए होटल का कमरा उपलब्ध कराने वाले होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है. सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में लक्की सोनी पुत्र नवल किशोर सोनी (28), निवासी जी-141, बॉम्बे योजना, सुभाष नगर, थाना महावीर नगर, कोटा और होटल मैनेजर धूप सिंह उर्फ धीरज पुत्र छीग्गाराम गुर्जर (36), निवासी गांव खेड़ली गुर्जर, थाना नई मंडी, हिंडौन सिटी, जिला करौली शामिल हैं.

पीड़िता की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 3 अगस्त 2026 को पीड़िता ने अनन्तपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि लक्की सोनी उसे लगातार फोन कर धमकियां दे रहा था. आरोपी ने कहा था कि यदि वह उसके साथ नहीं गई तो उसे जान से मार देगा. पीड़िता के अनुसार, 31 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी उसे कोचिंग छोड़ने का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल से महावीर नगर स्थित एक होटल में ले गया.

होटल के कमरे में जबरदस्ती करने का आरोप

रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया कि होटल के कमरे में आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करते हुए गंभीर यौन उत्पीड़न किया. विरोध करने और रोने के बाद आरोपी उसे वापस घर छोड़ गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(2)(F) तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

तकनीकी सूचना और मुखबिर की मदद से हुई गिरफ्तारी

मामले की जांच पुलिस निरीक्षक एवं अनन्तपुरा थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को सौंपी गई. महिला एवं बाल अपराधों के वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और आसूचना का संकलन किया.

पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 6 अगस्त 2026 को कार्रवाई की गई. इस दौरान मुख्य आरोपी लक्की सोनी के साथ उस होटल के मैनेजर धूप सिंह उर्फ धीरज को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर बिना आईडी और रजिस्टर में आवश्यक इन्द्राज किए कमरा उपलब्ध कराने का आरोप है.

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.