Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /'साथ नहीं चली तो जान से मार दूंगा', कोचिंग छात्रा को डराकर दुष्कर्म, आरोपी और होटल मैनेजर गिरफ्तार!

'साथ नहीं चली तो जान से मार दूंगा', कोचिंग छात्रा को डराकर दुष्कर्म, आरोपी और होटल मैनेजर गिरफ्तार!

Kota News: कोटा की अनन्तपुरा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मुख्य अभियुक्त लक्की सोनी और बिना आईडी के कमरा देने वाले होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 07, 2026, 11:44 AM IST | Updated:Aug 07, 2026, 11:44 AM IST
'साथ नहीं चली तो जान से मार दूंगा', कोचिंग छात्रा को डराकर दुष्कर्म, आरोपी और होटल मैनेजर गिरफ्तार!
Image Credit: मुख्य अभियुक्त लक्की सोनी और होटल मैनेजर.

Kota News: कोटा शहर में कोचिंग ले रही एक नाबालिग छात्रा के साथ दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अनन्तपुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी लक्की सोनी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने न केवल दुष्कर्मी को, बल्कि उस होटल के मैनेजर को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसने बिना किसी आईडी और रजिस्टर में एंट्री किए आरोपी को कमरा उपलब्ध कराया था. आरोपी ने पीड़िता को 'जान से मारने की धमकी' देकर कोचिंग छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर होटल ले गया और वहां, इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

शहर की अनन्तपुरा थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी और बिना आईडी और रजिस्टर में एंट्री किए होटल का कमरा उपलब्ध कराने वाले होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है. सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में लक्की सोनी पुत्र नवल किशोर सोनी (28), निवासी जी-141, बॉम्बे योजना, सुभाष नगर, थाना महावीर नगर, कोटा और होटल मैनेजर धूप सिंह उर्फ धीरज पुत्र छीग्गाराम गुर्जर (36), निवासी गांव खेड़ली गुर्जर, थाना नई मंडी, हिंडौन सिटी, जिला करौली शामिल हैं.

पीड़िता की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 3 अगस्त 2026 को पीड़िता ने अनन्तपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि लक्की सोनी उसे लगातार फोन कर धमकियां दे रहा था. आरोपी ने कहा था कि यदि वह उसके साथ नहीं गई तो उसे जान से मार देगा. पीड़िता के अनुसार, 31 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी उसे कोचिंग छोड़ने का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल से महावीर नगर स्थित एक होटल में ले गया.

होटल के कमरे में जबरदस्ती करने का आरोप

रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया कि होटल के कमरे में आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करते हुए गंभीर यौन उत्पीड़न किया. विरोध करने और रोने के बाद आरोपी उसे वापस घर छोड़ गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(2)(F) तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

तकनीकी सूचना और मुखबिर की मदद से हुई गिरफ्तारी

मामले की जांच पुलिस निरीक्षक एवं अनन्तपुरा थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को सौंपी गई. महिला एवं बाल अपराधों के वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और आसूचना का संकलन किया.

पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 6 अगस्त 2026 को कार्रवाई की गई. इस दौरान मुख्य आरोपी लक्की सोनी के साथ उस होटल के मैनेजर धूप सिंह उर्फ धीरज को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर बिना आईडी और रजिस्टर में आवश्यक इन्द्राज किए कमरा उपलब्ध कराने का आरोप है.

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जयपुर में महिला से छेड़छाड़ कर MP भागकर किया था सरेंडर, प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया राजधानी, शरण देने वाले दो हिमायती भी धरे

नहाते वक्त पहले बनाया Video फिर जबरन संबंध बनाने का डाला दबाव, जानें पूरा मामला

Jaipur News: राजस्थान में नहीं थम रहा अपराध! युवती का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल! पहले प्यार का जाल, फिर किडनैप... 5 लाख की फिरौती का पूरा प्लान बेनकाब

पहले पत्नी की जान ली, फिर शव छिपाने की रची साजिश, कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

'कांग्रेस को जनता की नहीं, गुटबाजी की चिंता'... मंत्री जोराराम कुमावत का बड़ा सियासी हमला

Rajasthan Weather: जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, कोटा-टोंक-सीकर में बारिश की चेतावनी, जानें IMD ताजा अपडेट

Sardarshahr: बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन, बोले बेटी ने फोन पर कहा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?

SDM को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा का सरेंडर, टोंक में धारा 163 लागू

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

झुंझुनूं से बड़ा साइबर खुलासा, अंगूठा लगवाया 20 बार, खाते में घूम गए 40 करोड़!

राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

नागौर में 15 बीघा जमीन के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के लोग बने दुश्मन

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

10 अगस्त तक नहीं थमेगा मानसून! IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

देखिए VIDEO: राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के फैसले ने मचाया बवाल

NSUI के बाद जयपुरिया अस्पताल की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी, सरकार से रखी ये मांगें

Udaipur में आदमखोर तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रही महिला को गले से दबोचा, मौत

शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग

कुछ मिनट और होते तो हो सकता था बड़ा हादसा! जयपुर में अचानक झुका 4 मंजिला मकान, 24 घंटे का अल्टीमेटम

सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

जैसलमेर में चोरों का आतंक, एक ही रात 4 घरों में घुसे चोर, लाखों का माल साफ

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

OBC आरक्षण की रिपोर्ट सौंपते ही मचा सियासी भूचाल! अब एक लॉटरी तय करेगी किसकी खुलेगी किस्मत, कौन होगा बाहर

सीकर में कानून को ठेंगे पर रख चोरों ने दिनदहाड़े 4 लाख रुपए से भरा बैग उड़ाया, बैंक के बाहर खड़ी थी कार

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

TAGS:
Kota news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'साथ नहीं चली तो जान से मार दूंगा', कोचिंग छात्रा को डराकर दुष्कर्म, आरोपी और होटल मैनेजर गिरफ्तार!
2
3
4
5