Kota: मोड़क पुलिस ने तस्करी का किया भंडाफोड़,डेढ़ करोड़ से ज्यादा का गांजा पकड़ा

Ramganj Mandi, Kota News: राजस्थान के कोटा जिले की मोड़क पुलिस ने एनएच-52 पर नाकाबंदी के दौरान 303 किलो गांजा पकड़ा है. पुलिस ने दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है.

थानाधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि रविवार-सोमवार रात दरा नाल के पास पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की. एक कार (RJ06CD3871) को रोकने का कोशिश की गई. चालक कार भगाकर फरार हो गया. कार में सवार तीन युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. कुछ देर बाद झालावाड़ की ओर से आ रही डस्टर कार (UP14DA6608) को रोका गया.

इस कार से दो लोगों को पकड़ा गया. आरोपी नरेश धाकड़ (47) और सैफ अली (28) भीलवाड़ा के रहने वाले हैं. कार की तलाशी में 303 किलो 120 ग्राम गांजा मिला. पूछताछ में पता चला कि गांजा आंध्रप्रदेश के रामभद्रमपुर से लाया गया था.

आरोपियों ने बताया कि वे दूसरी कार (होंडा WRV) में सवार अपने तीन साथियों के साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे. फरार आरोपियों में सुनिल लुहार, इंसाफ अली और जमील खान शामिल हैं.

एसपी सुजीत शंकर के अनुसार तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपी नरेश धाकड़ पहले से मंडाना क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था. पुलिस फरार तस्करों की तलाश कर रही है.

इधर, राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां झील में मछली पकड़ने वालों को टोकने पर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया. इस खूनी झगड़े में दोनों पक्षों के युवक घायल हो गए.

बता दें कि राजसमंद की प्रसिद्ध झील के किनारे उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मछली पकड़ने वालों टोकने पर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. जानकारी के मुताबिक, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को झील में मछली पकड़ने से रोका, जिसके बाद कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया.

इस दौरान चाकूबाजी भी हुई, जिसमें एक पक्ष के दो युवकों को चाकू लगने की खबर है. एक युवक के पैर में और दूसरे के हाथ में गहरे जख्म हुए हैं. वहीं, दूसरे पक्ष के युवक को भी चोटें लगने की खबर मिल रही है. ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया.

घायलों को तत्काल राजकीय अस्पताल में उपचार करवाया गया तो वहीं इस मामले पर कांकरोली थानाधिकारी हंसाराम सिरवी का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है. मौके पर जाकर पुलिस ने स्थिति को संभाला. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है कि विवाद मछली पकड़ने को लेकर हुआ या कोई अन्य कारण था. सभी एंगल से जांच जारी है.

