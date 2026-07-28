/कोटा मुक्तिधाम से फिर गायब हुईं अस्थियां, दाह संस्कार के बाद काले कपड़े और तंत्र-मंत्र के मिले निशान

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के सुभाष नगर स्थित मुक्तिधाम में दाह संस्कार के बाद अस्थियां गायब होने का एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है. घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार, सुभाष नगर निवासी 59 वर्षीय राजेन्द्र जैन का 26 जुलाई को बीमारी के चलते निधन हो गया था. उसी दिन दोपहर करीब 1 बजे उनका अंतिम संस्कार सुभाष नगर मुक्तिधाम में किया गया. मृतक के बेटे राहुल जैन ने बताया कि मंगलवार को परिवार तीये की रस्म निभाने के लिए मुक्तिधाम पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए.

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परिजनों के अनुसार, चिता स्थल पर कुछ काले कपड़े पड़े हुए थे और ऐसे निशान दिखाई दिए, जिससे किसी प्रकार के तंत्र-मंत्र या पूजा-पाठ किए जाने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, मृतक के पैरों की ओर की कुछ अस्थियां भी गायब मिलीं. इसके बाद परिजनों ने तत्काल स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी.

मुक्तिधाम से 5 से 6 बार अस्थियां चोरी

मौके पर पहुंचे स्थानीय निर्वतमान पार्षद सोनू धाकड़ ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी इसी मुक्तिधाम से 5 से 6 बार अस्थियां चोरी होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. एक मामले में स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी.

तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास

सोनू धाकड़ ने लोगों से तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की. साथ ही प्रशासन से मांग की कि मुक्तिधामों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, नियमित निगरानी रखी जाए और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जा रही खंगाली

वहीं, सूचना पर पहुंचे महावीर नगर थाना के एएसआई रामहेत ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना के अनुसार कोई व्यक्ति अस्थियां और हड्डियां उठाकर ले गया है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. मुक्तिधाम और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

मामले की गंभीरता से जांच

जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अस्थियां किसने और किस उद्देश्य से हटाईं.