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Kota: मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में मचा हड़कंप, शिकारी के फंदे में तड़प-तड़पकर हुई पैंथर की मौत

कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में शिकारी के फंदे में फंसने से 5–6 साल की एक मादा पैंथर की मौत हो गई. पैंथर का शव चंबल की कराइयों में फंदे से लटका मिला, जिसकी सूचना कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने वन विभाग को दी. पोस्टमार्टम में मौत का कारण ट्रॉमेटिक शॉक बताया गया है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 06, 2026, 07:58 PM|Updated: Jul 06, 2026, 07:58 PM
Kota: मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में मचा हड़कंप, शिकारी के फंदे में तड़प-तड़पकर हुई पैंथर की मौत
Image Credit: Kota NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में शिकारी के फंदे में फंसने से एक पैंथर की मौत हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया. यह शिकारी फंदा किसने लगाया है, इस संबंध में पड़ताल के लिए कैमरा ट्रैप लगा दिए गए हैं.

दूसरी तरफ शिकारी की पड़ताल शुरू की गई है. मृत मादा पैंथर करीब 5 से 6 साल के बीच की थी. इसके संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने सूचना दी है. कोटा की मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की पेरीफेरी में करीब 100 से ज्यादा पैंथर मौजूद हैं.

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मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि कोटा सिटी एसपी रविवार को चंबल सफारी के लिए गई थी. उन्होंने ही पैंथर को मृत अवस्था में देखा था. उनसे मिली सूचना के बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंच गई थी. यह घटना चंबल की कराइयों में हुई है. मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि जब मौके से पैंथर की बॉडी रिकवर की गई थी, वह फंदे से लटकी हुई थी और उसके एक हाथ और कंधे के आसपास यह फंदा फंसा हुआ था.

ट्रॉमेटिक शॉक से हुई मौत
उन्होंने बताया कि शरीर पर उसके ज्यादा जख्म नहीं हैं, लेकिन उसकी मौत ट्रॉमेटिक शॉक से हुई है. पैंथर शेड्यूल 1 का जानवर है. ऐसे में पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है. इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पैंथर की मौत बॉडी मिलने के कुछ घंटे पहले ही हुई थी. संभावना भी जताई जा रही है कि वह शनिवार रात को ही इस फंदे में फंसी थी. इससे निकलने के चलते ही वह ट्रॉमेटिक शॉक में चली गई और मौत हो गई.

कैमरा ट्रैप लगा मॉनिटरिंग की तेज
डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि पैंथर की बॉडी से डिकंपोस्ट नहीं हुई थी. पहली बार मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में इस तरह का फंदा मिला है. यह बूंदी जिले में थोड़ी कॉमन प्रैक्टिस है. हमने एहतियातन काफी संख्या में वन कर्मियों को इस एरिया में तैनात किया है.

आसपास आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है. इसमें आर्मी की मदद भी ली जा रही है. शिकारी फंदे को लेने जरूर आएगा, इसीलिए कैमरा ट्रैप भी लगा दिए गए हैं. जिस जगह घटना हुई है, वह आर्मी कैंप के नजदीक की घटना है. उनकी भी मॉनिटरिंग करवाई जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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