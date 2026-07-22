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कोटा में मुकुंदरा में पैंथर की दर्दनाक मौत का खुलासा, शिकारी फंदा लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार

Kota News: कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 5 जुलाई को शिकारी के फंदे में फंसकर मादा पैंथर की मौत के मामले में एसआईटी ने नयागांव निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी से पूछताछ जारी है और वन विभाग मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भी जांच कर रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 22, 2026, 04:04 PM|Updated: Jul 22, 2026, 04:04 PM
कोटा में मुकुंदरा में पैंथर की दर्दनाक मौत का खुलासा, शिकारी फंदा लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: आरोपी से पूछताछ जारी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 5 जुलाई को शिकारी के फंदे में फंसने से एक मादा पैंथर की मौत के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है. घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने फंदा लगाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद तीन दिन की फॉरेस्ट कस्टडी रिमांड पर लिया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है.

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुई गिरफ्तारी
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने बताया कि कोटा के नयागांव निवासी विशाल हरिजन को पैंथर की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान तकनीकी अनुसंधान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई.

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तलाशी में कई सामान बरामद
वन विभाग की टीम ने आरोपी के घर की तलाशी ली, जहां से करीब दो किलोग्राम पोटाश, एक कुल्हाड़ी, क्लच वायर, दो चाकू, मोटा तार और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एडीजे कोर्ट क्रम संख्या 5 में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की फॉरेस्ट कस्टडी रिमांड पर भेजा गया. जांच एजेंसियां अब उससे इस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य संभावित आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही हैं.

फंदे में फंसने से हुई थी मादा पैंथर की मौत
प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शिकार के उद्देश्य से फंदा लगाया था. इसी फंदे की चपेट में लगभग पांच वर्षीय मादा पैंथर आ गई. फंदे से बाहर नहीं निकल पाने के कारण वह लंबे समय तक तड़पती रही और अंततः उसकी मौत हो गई.

सफारी के दौरान मिला था पैंथर का शव
घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब कोटा शहर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम चंबल नदी क्षेत्र में सफारी पर गई थीं. इसी दौरान उन्होंने पैंथर को फंदे में लटका हुआ देखा. सूचना मिलने के बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और जांच शुरू की.

वन विभाग ने लोगों से मांगी सहयोग की अपील
मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को वन्यजीवों के शिकार या वन अपराध से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो वह तत्काल वन विभाग या पुलिस को सूचना दें. उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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