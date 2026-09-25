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कौन हैं कोटा की नई मेयर अनुसूइया गोस्वामी ? जिनके पक्ष में कांग्रेस पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग

Kota Mayor Chunav: कोटा नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अनुसुइया गोस्वामी ने जीत हासिल की. चुनाव में कांग्रेस और उसके समर्थित पार्षदों ने अपनी पार्टी के बजाय भाजपा के पक्ष में मतदान किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Sep 25, 2026, 02:03 PM IST | Updated:Sep 25, 2026, 02:03 PM IST
कौन हैं कोटा की नई मेयर अनुसूइया गोस्वामी ? जिनके पक्ष में कांग्रेस पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग
Image Credit: Kota Mayor Chunav

Kota Mayor Chunav: राजस्थान के कोटा नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी ने जीत हासिल की है. अनुसुइया गोस्वामी कोटा नगर निगम की नई मेयर निर्वाचित हुई हैं. कोटा नगर निगम के मेयर चुनाव में भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी और कांग्रेस की सुनीता सुमन के बीच सीधा मुकाबला था. मतदान के बाद घोषित नतीजे में अनुसुइया गोस्वामी को 65 वोट मिले और उन्होंने मेयर पद पर जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन को 35 वोट मिले.

कोटा को मिली नई मेयर

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नतीजे घोषित होने के बाद अनुसुइया गोस्वामी को कोटा नगर निगम की नई मेयर चुन लिया गया. चुनाव में भाजपा को 65 और कांग्रेस को 35 वोट मिले. इस परिणाम के साथ कोटा नगर निगम में मेयर पद भाजपा के खाते में चला गया.

कांग्रेस पार्षदों ने पलटा गेम

कोटा नगर निगम में भाजपा के 57 पार्षद निर्वाचित हुए थे. इनमें दो निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भी भाजपा प्रत्याशी को मिला था. इस तरह भाजपा के पक्ष में कुल 59 पार्षद थे, लेकिन अनुसुइया गोस्वामी को 65 वोट मिले. यानी जितने वोटों का अनुमान था उससे 6 वोट अधिक उनके खाते में आए. दूसरी ओर कांग्रेस के पास 39 पार्षद थे, लेकिन पार्टी प्रत्याशी सुनीता सुमन को 35 वोट ही मिले. इस तरह कांग्रेस के घोषित संख्याबल और मिले वोटों के बीच 4 वोट का अंतर रहा.

भाजपा के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग

मतदान नतीजे घोषित होने के बाद ये साफ हो गया कि कांग्रेस के 4 पार्षदों ने भाजपा के समर्थन में वोट किया. मेयर चुनाव में मतदान गुप्त तरीके से हुआ, इसलिए यह आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ सकता कि किस पार्षद ने किस प्रत्याशी को वोट दिया. हालांकि भाजपा के घोषित 59 वोटों के मुकाबले 65 वोट और कांग्रेस के 39 के मुकाबले 35 वोट मिलने का गणित सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग की ओर संकेत करता है.

चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस की तैयारियां

कोटा मेयर चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने पार्षदों को मतदान के लिए तैयार किया था. मतदान के दिन भाजपा के पार्षद बस से नगर निगम पहुंचे. भाजपा की मेयर प्रत्याशी अनुसुइया गोस्वामी ने चुनाव से पहले अपनी जीत का भरोसा जताया था. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन भी पार्टी पार्षदों के साथ मतदान केंद्र पहुंचीं. कांग्रेस की कोटा शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया था. उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस पार्षदों पर दबाव बनाने की कोशिश का आरोप भी लगाया था.

कौन हैं अनुसूइया गोस्वामी ?

अनुसूइया गोस्वामी कोटा की स्थानीय राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा हैं. वे तीन दशक से अधिक समय से भाजपा और उसकी विचारधारा से जुड़ी रही हैं. भाजपा राजस्थान प्रदेश मंत्री और कोटा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जैसे पदों पर रहकर उन्होंने संगठन में काम किया है. जनहित के मुद्दों पर मुखर और बेबाक रुख के लिए पहचानी जाने वाली अनुसूइया गोस्वामी की कोटा की शहरी राजनीति में मजबूत पकड़ मानी जाती है. उनके परिवार का भी लंबे समय से जनसेवा से जुड़ाव रहा है. उनकी भाभी रेखा गोस्वामी भी पार्षद रह चुकी हैं.

शिक्षा और संपत्ति

चुनावी हलफनामे के अनुसार, अनुसूइया गोस्वामी ने सेकेंडरी तक पढ़ाई की है. हलफनामे में उनकी कुल चल-अचल संपत्ति करीब 1.64 करोड़ रुपये की बताई गई है. इसमें न्यू कोटा क्षेत्र में करीब 75 लाख रुपये का फ्लैट, तीन वाहन, बैंक बैलेंस और लगभग 200 ग्राम सोना शामिल है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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