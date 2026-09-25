Kota Mayor Chunav: राजस्थान के कोटा नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी ने जीत हासिल की है. अनुसुइया गोस्वामी कोटा नगर निगम की नई मेयर निर्वाचित हुई हैं. कोटा नगर निगम के मेयर चुनाव में भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी और कांग्रेस की सुनीता सुमन के बीच सीधा मुकाबला था. मतदान के बाद घोषित नतीजे में अनुसुइया गोस्वामी को 65 वोट मिले और उन्होंने मेयर पद पर जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन को 35 वोट मिले.

कोटा को मिली नई मेयर

Add Zee News as a Preferred Source

नतीजे घोषित होने के बाद अनुसुइया गोस्वामी को कोटा नगर निगम की नई मेयर चुन लिया गया. चुनाव में भाजपा को 65 और कांग्रेस को 35 वोट मिले. इस परिणाम के साथ कोटा नगर निगम में मेयर पद भाजपा के खाते में चला गया.

कांग्रेस पार्षदों ने पलटा गेम

कोटा नगर निगम में भाजपा के 57 पार्षद निर्वाचित हुए थे. इनमें दो निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भी भाजपा प्रत्याशी को मिला था. इस तरह भाजपा के पक्ष में कुल 59 पार्षद थे, लेकिन अनुसुइया गोस्वामी को 65 वोट मिले. यानी जितने वोटों का अनुमान था उससे 6 वोट अधिक उनके खाते में आए. दूसरी ओर कांग्रेस के पास 39 पार्षद थे, लेकिन पार्टी प्रत्याशी सुनीता सुमन को 35 वोट ही मिले. इस तरह कांग्रेस के घोषित संख्याबल और मिले वोटों के बीच 4 वोट का अंतर रहा.

भाजपा के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग

मतदान नतीजे घोषित होने के बाद ये साफ हो गया कि कांग्रेस के 4 पार्षदों ने भाजपा के समर्थन में वोट किया. मेयर चुनाव में मतदान गुप्त तरीके से हुआ, इसलिए यह आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ सकता कि किस पार्षद ने किस प्रत्याशी को वोट दिया. हालांकि भाजपा के घोषित 59 वोटों के मुकाबले 65 वोट और कांग्रेस के 39 के मुकाबले 35 वोट मिलने का गणित सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग की ओर संकेत करता है.

चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस की तैयारियां

कोटा मेयर चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने पार्षदों को मतदान के लिए तैयार किया था. मतदान के दिन भाजपा के पार्षद बस से नगर निगम पहुंचे. भाजपा की मेयर प्रत्याशी अनुसुइया गोस्वामी ने चुनाव से पहले अपनी जीत का भरोसा जताया था. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन भी पार्टी पार्षदों के साथ मतदान केंद्र पहुंचीं. कांग्रेस की कोटा शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया था. उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस पार्षदों पर दबाव बनाने की कोशिश का आरोप भी लगाया था.



कौन हैं अनुसूइया गोस्वामी ?

अनुसूइया गोस्वामी कोटा की स्थानीय राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा हैं. वे तीन दशक से अधिक समय से भाजपा और उसकी विचारधारा से जुड़ी रही हैं. भाजपा राजस्थान प्रदेश मंत्री और कोटा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जैसे पदों पर रहकर उन्होंने संगठन में काम किया है. जनहित के मुद्दों पर मुखर और बेबाक रुख के लिए पहचानी जाने वाली अनुसूइया गोस्वामी की कोटा की शहरी राजनीति में मजबूत पकड़ मानी जाती है. उनके परिवार का भी लंबे समय से जनसेवा से जुड़ाव रहा है. उनकी भाभी रेखा गोस्वामी भी पार्षद रह चुकी हैं.

शिक्षा और संपत्ति

चुनावी हलफनामे के अनुसार, अनुसूइया गोस्वामी ने सेकेंडरी तक पढ़ाई की है. हलफनामे में उनकी कुल चल-अचल संपत्ति करीब 1.64 करोड़ रुपये की बताई गई है. इसमें न्यू कोटा क्षेत्र में करीब 75 लाख रुपये का फ्लैट, तीन वाहन, बैंक बैलेंस और लगभग 200 ग्राम सोना शामिल है.