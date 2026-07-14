/कोटा में चारागाह भूमि पर चला बुलडोजर, दो अवैध मकान ध्वस्त, दो को कोर्ट से मिली राहत

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Kota News: राजस्थान के कोटा में रामगंजमंडी क्षेत्र के सुकेत नगर पालिका प्रशासन ने चारागाह भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. पुलिस बल की मौजूदगी में दो मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि दो अन्य निर्माणों पर न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी.
नगर पालिका ने दो अवैध निर्माण किया ध्वस्त
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जानकारी के अनुसार, संबंधित लोगों को पहले नोटिस चस्पा कर पांच दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे. समय सीमा पूरी होने के बाद भी निर्माण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए काशिफ और रऊफ के अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए. वहीं इंसाफ और इंटु नामक दो मकान मालिक न्यायालय से स्टे आदेश लेकर पहुंचे, जिसके चलते प्रशासन को उनके निर्माणों पर कार्रवाई किए बिना लौटना पड़ा.
कोर्ट स्टे के कारण बचे दो अवैध निर्माण मकान
यह कार्रवाई जिन लोगों के मकानों पर की गई, उनका नाम अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामलों से भी जोड़ा जा रहा है, हालांकि नगर पालिका ने अपने नोटिस में कार्रवाई का आधार केवल चारागाह भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बताया है. कुल चार मकानों के निर्माणों पर कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन कोर्ट स्टे के कारण दो निर्माण फिलहाल बच गए.
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