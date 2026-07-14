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कोटा में चारागाह भूमि पर चला बुलडोजर, दो अवैध मकान ध्वस्त, दो को कोर्ट से मिली राहत

Kota News: कोटा के रामगंजमंडी क्षेत्र स्थित सुकेत नगर पालिका ने चारागाह भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करते हुए दो मकानों को ध्वस्त कर दिया. प्रशासन ने पहले नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का समय दिया था, लेकिन पालन नहीं होने पर पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 14, 2026, 03:38 PM|Updated: Jul 14, 2026, 03:38 PM
कोटा में चारागाह भूमि पर चला बुलडोजर, दो अवैध मकान ध्वस्त, दो को कोर्ट से मिली राहत
Image Credit: Ramganj mandi newsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: राजस्थान के कोटा में रामगंजमंडी क्षेत्र के सुकेत नगर पालिका प्रशासन ने चारागाह भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. पुलिस बल की मौजूदगी में दो मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि दो अन्य निर्माणों पर न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी.

नगर पालिका ने दो अवैध निर्माण किया ध्वस्त

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जानकारी के अनुसार, संबंधित लोगों को पहले नोटिस चस्पा कर पांच दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे. समय सीमा पूरी होने के बाद भी निर्माण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए काशिफ और रऊफ के अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए. वहीं इंसाफ और इंटु नामक दो मकान मालिक न्यायालय से स्टे आदेश लेकर पहुंचे, जिसके चलते प्रशासन को उनके निर्माणों पर कार्रवाई किए बिना लौटना पड़ा.

कोर्ट स्टे के कारण बचे दो अवैध निर्माण मकान

यह कार्रवाई जिन लोगों के मकानों पर की गई, उनका नाम अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामलों से भी जोड़ा जा रहा है, हालांकि नगर पालिका ने अपने नोटिस में कार्रवाई का आधार केवल चारागाह भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बताया है. कुल चार मकानों के निर्माणों पर कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन कोर्ट स्टे के कारण दो निर्माण फिलहाल बच गए.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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