कोटा में खून से सनी सड़क, युवक को घेरकर ताबड़तोड़ चाकू और सरियों से मार डाला

Kota Murder News: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात बाइक से जा रहे युवक पर तीन-चार बदमाशों ने चाकू और लोहे के सरिये से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
 

Published:Mar 11, 2026, 12:01 PM IST | Updated:Mar 11, 2026, 12:01 PM IST

Kota Murder News: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू और लोहे के सरिये से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए.

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान शुभम निवासी जागा बस्ती, प्रेम नगर थर्ड के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शुभम और हमलावरों के बीच पहले से ही विवाद और झगड़ा चल रहा था. इसी रंजिश के चलते आरोपी उसकी हत्या करने की फिराक में घूम रहे थे.

मंगलवार रात करीब 11 बजे शुभम अपनी बाइक से कहीं जा रहा था. इसी दौरान जागा बस्ती स्थित चौथ माता मंदिर के पास पहले से घात लगाए बैठे तीन-चार बदमाशों ने उसे रोक लिया. आरोपियों ने पहले उसकी बाइक को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर लोहे के सरिये से उस पर हमला कर दिया. इसके बाद बदमाशों ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार किए और मौके से फरार हो गए.

हमले के दौरान शुभम के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि चाकू का वार उसके पेट में लगा था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कोटा सिटी तेजस्वनी गौतम और पुलिस उप अधीक्षक रुद्र प्रकाश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के इलाके को सील कर दिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एमओ और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, जिन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस उप अधीक्षक रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं. साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

