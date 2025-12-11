कोटा के नारी निकेतन में हुई अनोखी शादी, मूक बधिर रीना के साथ धर्मराज ने लिए फेरे

Kota News: कोटा के नांता रोड स्थित नारी शाला में रह रही मूक-बधिर निराश्रित युवती रीना की गुरुवार को शादी हुई. झालावाड़ निवासी धर्मराज के साथ नारी निकेतन कोटा में विवाह सम्पन्न हुआ. बारात की अगवानी में प्रशासनिक अधिकारी, शहर के समाजसेवी सहित कई सामाजिक संथाओं ने हिस्सा लिया. कई प्रबुद्धजन और भामाशाह भी घराती हैं.

विधायक संदीप शर्मा एवं उपस्थित प्रबुद्धजनों ने नवदम्पती को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी. साथ ही सुखद दांपत्य जीवन योजना के तहत 5 लाख राशि का चैक प्रदान किया गया. दुल्हन रीना बचपन से ही मुक बधिर है इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई.

जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रोटोकॉल अधिकारी ललित अरोड़ा ने कन्यादान की रस्म निभाई. नारी निकेतन की अधीक्षक अंशुल मेहंदीरता ने बताया कि कई दिनों से शादी की तैयारियां चल रही हैं. यहां के स्टाफ व अन्य बालिकाओं में काफी उत्साह है. बुधवार को दिन में विनायक स्थापना, बासन, हल्दी-मेहंदी की रस्में और शाम को महिला संगीत हुआ. गुरुवार सुबह वर निकासी और बिंदौरी, तोरण व बारात स्वागत का कार्यक्रम आयोजित हुआ. पाणिग्रहण संस्कार एवं स्नेहभोज व आशीर्वाद समारोह का आयोजन हुआ.

सार्थक सोशल समूह द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत नारी निकेतन में रहने वाली मूक-बधिर बालिका रीना, जिसकी शादी गुरुवार को हुई है, जिसे आवश्यक घरेलू सामग्री प्रदान की गई. बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य विमल जैन, संयोजक सुरेश काबरा ने बताया कि समूह ने रीना को घरेलू सामान भेंट किए.

समूह की महिला सदस्य रेणुका पारीक और इंदुबाला सोनी ने शुभकामनाएं दीं. झालावाड़ से आई बारात -रीना 13 साल पहले पुलिस को निराश्रित मिली थी तब उम्र लगभग 20 वर्ष थी. रीना कई तरह के कामों में निपुण है. रीना ने यहां रहकर सिलाई, बुनाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण लिया. अब वह कोई भी डिजाइन हूबहू बना लेती है. उसे योगा में रुचि है. अन्य बालिकाओं को योगाभ्यास भी कराती है.

जिलास्तर पर योग में पुरस्कृत हो चुकी है. पुनर्वास प्रक्रिया के तहत रीना ने विवाह के लिए सहमति दी. दूल्हे के लिए तीन से चार व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें दूल्हा धर्मराज पर अंतिम मोहर लगी. मूल रूप से झालावाड़ का रहने वाला है, जो कोटा के प्रेमनगर में रह रहा है. भामाशाह मंडी में दूल्हा काम करता है.

