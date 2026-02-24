कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एमपी के छात्र का नहर में मिला शव, 6 दिन से था लापता

Kota Crime News: कोटा में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के एक छात्र की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. पिछले 6 दिनों से लापता छात्र लोकेश दांगी का शव कोटा से करीब 50 किलोमीटर दूर बारां जिले के अंता क्षेत्र में दाईं मुख्य नहर में फंसा हुआ मिला.

क्या था पूरा मामला?

सोमवार दोपहर एनटीपीसी फैक्ट्री के पास रेलवे पुलिया के समीप कुछ लोग लकड़ी बीनने गए थे, तभी उनकी नजर नहर के पानी में एक पेड़ की टहनियों के बीच फंसे शव पर पड़ी. सूचना मिलते ही अंता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला. कई दिनों तक पानी में रहने के कारण शव काफी क्षत-विक्षत हो चुका था.

​मृतक की पहचान

​मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भादाहेड़ी गांव निवासी लोकेश दांगी 23 बर्षीय के रूप में हुई है. लोकेश पिछले 5 वर्षों से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था. परिजनों ने अस्पताल के मुर्दाघर में लोकेश के शरीर पर मौजूद लाल टी-शर्ट और काले लोअर के आधार पर उसकी शिनाख्त की.

हॉस्टल से पैदल निकला लोकेश दांगी

​परिजनों ने बताया कि लोकेश 17 फरवरी की दोपहर को अपने हॉस्टल से पैदल निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा. मोबाइल बंद आने पर परिजनों ने कोटा पहुंचकर बोरखेड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन सोमवार शाम इस दुखद खबर ने सबको झकझोर दिया.

