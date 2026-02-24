Zee Rajasthan
कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एमपी के छात्र का नहर में मिला शव, 6 दिन से था लापता

NEET Student Missing: कोटा में NEET की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के छात्र लोकेश दांगी पिछले 6 दिनों से लापता थे. सोमवार को बारां जिले के अंता क्षेत्र में दाईं मुख्य नहर में उनका क्षत-विक्षत शव मिला. शव एनटीपीसी फैक्ट्री के पास रेलवे पुलिया के समीप पेड़ की टहनियों में फंसा हुआ था. पुलिस ने शव बरामद किया और मौत के कारणों की जांच कर रही है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Feb 24, 2026, 09:03 AM IST | Updated:Feb 24, 2026, 09:03 AM IST

कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एमपी के छात्र का नहर में मिला शव, 6 दिन से था लापता

Kota Crime News: कोटा में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के एक छात्र की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. पिछले 6 दिनों से लापता छात्र लोकेश दांगी का शव कोटा से करीब 50 किलोमीटर दूर बारां जिले के अंता क्षेत्र में दाईं मुख्य नहर में फंसा हुआ मिला.

क्या था पूरा मामला?

सोमवार दोपहर एनटीपीसी फैक्ट्री के पास रेलवे पुलिया के समीप कुछ लोग लकड़ी बीनने गए थे, तभी उनकी नजर नहर के पानी में एक पेड़ की टहनियों के बीच फंसे शव पर पड़ी. सूचना मिलते ही अंता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला. कई दिनों तक पानी में रहने के कारण शव काफी क्षत-विक्षत हो चुका था.

​मृतक की पहचान
​मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भादाहेड़ी गांव निवासी लोकेश दांगी 23 बर्षीय के रूप में हुई है. लोकेश पिछले 5 वर्षों से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था. परिजनों ने अस्पताल के मुर्दाघर में लोकेश के शरीर पर मौजूद लाल टी-शर्ट और काले लोअर के आधार पर उसकी शिनाख्त की.

हॉस्टल से पैदल निकला लोकेश दांगी

​परिजनों ने बताया कि लोकेश 17 फरवरी की दोपहर को अपने हॉस्टल से पैदल निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा. मोबाइल बंद आने पर परिजनों ने कोटा पहुंचकर बोरखेड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन सोमवार शाम इस दुखद खबर ने सबको झकझोर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


