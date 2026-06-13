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कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मुश्किलें खत्म नहीं, किसी की 10वीं डायलिसिस तो कोई ICU में भर्ती

Kota News: कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामले में सीजेरियन के बाद गंभीर हुई कई प्रसूताओं की हालत एक महीने बाद भी सामान्य नहीं हुई है. कई महिलाएं डायलिसिस और वेंटिलेटर पर हैं, जबकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उनका इलाज और निगरानी लगातार जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 13, 2026, 09:41 AM|Updated: Jun 13, 2026, 09:41 AM
कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मुश्किलें खत्म नहीं, किसी की 10वीं डायलिसिस तो कोई ICU में भर्ती
Image Credit: Kota News

Kota News: कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामले में सीजेरियन डिलीवरी के बाद गंभीर रूप से बीमार हुई कई प्रसूताओं की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है. घटना को एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कई महिलाओं की हालत पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है. मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती इन मरीजों का लगातार उपचार किया जा रहा है, लेकिन कई प्रसूताओं को अब भी डायलिसिस और वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ रहा है.

प्रसूता आरती की लगातार हो रही डायलिसिस

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अस्पताल में भर्ती प्रसूता आरती की हालत गंभीर बनी हुई है. चिकित्सकों की निगरानी में उसकी लगातार डायलिसिस की जा रही है. हालांकि हाल ही में डायलिसिस के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा. डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक उपचार जारी है.

रागिनी आईसीयू में भर्ती, फेफड़ों से निकाला गया फ्लूड

रागिनी पिछले एक महीने से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है. चिकित्सकों के अनुसार उसके फेफड़ों में जमा फ्लूड को निकालकर जांच के लिए भेजा गया है. इसके साथ ही उसका ऑक्सीजन लेवल भी बार-बार गिर रहा है, जिसके चलते उसे विशेष चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है. डॉक्टर उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं.

पिंकी की हालत में सुधार, लेकिन इलाज जारी

प्रसूता पिंकी की स्थिति में पहले की तुलना में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उसका उपचार अभी भी जारी है. अब तक उसकी 10वीं बार डायलिसिस की जा चुकी है. इसके अलावा वह लगातार बुखार और कमजोरी की समस्या से जूझ रही है. चिकित्सकों की टीम उसकी स्थिति में स्थायी सुधार लाने के लिए उपचार कर रही है.

धापूबाई और सुशीला की स्थिति पर भी नजर

बारां निवासी धापूबाई की हालत भी गंभीर बनी हुई है. किडनी फेल्योर के कारण उन्हें वेंटिलेटर और डायलिसिस दोनों का सहारा लेना पड़ रहा है. वहीं प्रसूता सुशीला की तबीयत में कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लगातार उतार-चढ़ाव की स्थिति में है. इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनका इलाज भी जारी है.

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा उपचार

कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती इन सभी प्रसूताओं का विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है. एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कई मरीज गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं. डायलिसिस, वेंटिलेटर सपोर्ट और अन्य जरूरी चिकित्सा प्रक्रियाओं के जरिए उन्हें बेहतर उपचार देने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल कई परिवार अपनी बेटियों और बहुओं के स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अस्पताल में इन मरीजों की लगातार निगरानी और उपचार जारी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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