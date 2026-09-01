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कोटा के सरकारी अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Kota News: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूता सलमा की इलाज के दौरान मौत हो गई. अगस्त में प्रसूता की मौत का यह पांचवां मामला है. लगातार मौतों के बाद अस्पताल की व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Sep 01, 2026, 09:26 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 09:26 AM IST
कोटा के सरकारी अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
Image Credit: न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूता सलमा की इलाज के दौरान मौत.

Kota News: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूता की मौत का एक और मामला सामने आने के बाद अस्पताल व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. अगस्त महीने में प्रसूता की मौत का यह पांचवां मामला बताया जा रहा है. लगातार सामने आ रहे मामलों से परिजनों और आमजन में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

भानपुर निवासी सलमा को 28 अगस्त को प्रसव के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रसव के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. चिकित्सकों ने इलाज किया, लेकिन उपचार के दौरान सलमा की मौत हो गई.

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अगस्त में चार और प्रसूताओं की मौत

सलमा से पहले अगस्त महीने में रुबीना, गंगोत्री, करीना और सोनिया सैनी की भी सरकारी अस्पतालों में मौत हो चुकी है. लगातार पांच प्रसूताओं की मौत के बाद अब मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

जांच और कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

लगातार हो रही मौतों के बीच सबसे बड़ा सवाल अस्पतालों में प्रसूताओं की सुरक्षा और उपचार व्यवस्था को लेकर है. आखिर प्रसूताओं की मौत का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? क्या प्रत्येक घटना के बाद जांच और आश्वासन तक ही कार्रवाई सीमित रह जाती है?

लगातार पांच मौतों के बावजूद जिम्मेदारी तय नहीं होने से परिजनों और आमजन में असंतोष बढ़ रहा है. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इन मामलों में आगे क्या ठोस कदम उठाता है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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