/कोटा के सरकारी अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

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Kota News: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूता की मौत का एक और मामला सामने आने के बाद अस्पताल व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. अगस्त महीने में प्रसूता की मौत का यह पांचवां मामला बताया जा रहा है. लगातार सामने आ रहे मामलों से परिजनों और आमजन में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
भानपुर निवासी सलमा को 28 अगस्त को प्रसव के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रसव के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. चिकित्सकों ने इलाज किया, लेकिन उपचार के दौरान सलमा की मौत हो गई.
अगस्त में चार और प्रसूताओं की मौत
सलमा से पहले अगस्त महीने में रुबीना, गंगोत्री, करीना और सोनिया सैनी की भी सरकारी अस्पतालों में मौत हो चुकी है. लगातार पांच प्रसूताओं की मौत के बाद अब मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
जांच और कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
लगातार हो रही मौतों के बीच सबसे बड़ा सवाल अस्पतालों में प्रसूताओं की सुरक्षा और उपचार व्यवस्था को लेकर है. आखिर प्रसूताओं की मौत का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? क्या प्रत्येक घटना के बाद जांच और आश्वासन तक ही कार्रवाई सीमित रह जाती है?
लगातार पांच मौतों के बावजूद जिम्मेदारी तय नहीं होने से परिजनों और आमजन में असंतोष बढ़ रहा है. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इन मामलों में आगे क्या ठोस कदम उठाता है.
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