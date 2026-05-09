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न्यू मेडिकल हॉस्पिटल का इमरजेंसी ओटी बन गया मौत का अड्डा, फ़ैल रहे संक्रमण से 8 महिलाएं प्रभावित, नवजात शिशु समेत 3 मौतें!

Medical Hospital in Chaos: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी और सर्जरी के बाद घातक संक्रमण फैलने का गंभीर मामला सामने आया है. अब तक 8 महिलाएं संक्रमण की चपेट में आ चुकी हैं, जिनमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई है. साथ ही एक नवजात शिशु की भी मौत हो चुकी है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 09, 2026, 10:25 AM|Updated: May 09, 2026, 10:25 AM
न्यू मेडिकल हॉस्पिटल का इमरजेंसी ओटी बन गया मौत का अड्डा, फ़ैल रहे संक्रमण से 8 महिलाएं प्रभावित, नवजात शिशु समेत 3 मौतें!
Image Credit: Kota New Medical Hospital

Kota New Medical Hospital: राजस्थान के कोटा स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लापरवाही और संक्रमण का बड़ा मामला सामने आया है. सिजेरियन डिलीवरी और अन्य सर्जरी के बाद घातक संक्रमण फैलने से अब तक 8 महिलाओं की हालत गंभीर हो चुकी है. इनमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि एक नवजात शिशु की भी मौत हो चुकी है. इस घटना ने पूरे शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

संक्रमण का बढ़ता कहर
हॉस्पिटल में हुई सर्जरी के बाद महिलाओं में गंभीर संक्रमण के लक्षण दिखने शुरू हुए. सबसे चिंताजनक बात यह है कि संक्रमण का मुख्य केंद्र हॉस्पिटल का इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर (EOT) बताया जा रहा है. शुरुआती 6 मामलों के सामने आने के बावजूद प्रशासन ने उसी ओटी में सर्जरी जारी रखी, जिसके चलते और महिलाएं इस संक्रमण की चपेट में आ गईं.ताजा मामलों में किरण और शिरीन नाम की दो महिलाओं को किडनी इंफेक्शन और यूरिन बंद होने की समस्या हो गई है. दोनों को निजी अस्पताल में डायलिसिस पर रखा गया है. डॉक्टरों के अनुसार संक्रमण इतना गंभीर है कि महिलाओं की हालत लगातार बिगड़ रही है.

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लापरवाही की चौंकाने वाली सच्चाई
सभी प्रभावित महिलाओं का ऑपरेशन एक ही इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में किया गया था. सूत्रों के अनुसार, ओटी की सफाई, स्टेरलाइजेशन और संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल पर पूरी तरह लापरवाही बरती गई. स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल प्रशासन की इस लापरवाही ने कई परिवारों को भारी नुकसान पहुंचाया है.


कलेक्टर का दौरा, मुआवजा और निशुल्क इलाज के निर्देश
घटना की गंभीरता को देखते हुए कोटा कलेक्टर खुद न्यू मेडिकल हॉस्पिटल और प्रभावित महिलाओं के इलाज वाले निजी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सभी महिलाओं के निशुल्क इलाज के सख्त निर्देश दिए. साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं.हालांकि, 4 दिन बीत जाने के बाद भी जांच टीम संक्रमण के सटीक कारणों का पता लगाने में नाकाम रही है. यह बात पीड़ित परिवारों के आक्रोश को और बढ़ा रही है.


परिवारों में गुस्सा, स्वास्थ्य विभाग पर सवालमृतक और बीमार महिलाओं के परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है. उन्होंने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल प्रशासन समय रहते उचित कदम नहीं उठा पाया, जिसकी वजह से जानें गईं. परिवारों का कहना है कि सामान्य डिलीवरी के लिए आए लोग अब अपनी जान बचाने को मजबूर हैं.


स्थानीय लोग और विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर तीखे सवाल उठाए हैं. उन्होंने मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए.


न्यू मेडिकल हॉस्पिटल कोटा में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए यह मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण (Infection Control) की व्यवस्था को तुरंत मजबूत करने की जरूरत है, अन्यथा ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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