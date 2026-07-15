/कोटा में गोलगप्पे खाने के बाद 115 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, गांव में मचा हड़कंप

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के दीगोद उपखंड के सिमलिया इलाके के पोलाई खुर्द गांव में मंगलवार को पानी-पतासी (गोलगप्पे) खाने के बाद करीब 115 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने पर गांव में हड़कंप मच गया.

वहीं, बुधवार सुबह सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी दीपक महावर, बीसीएमओ डॉ. राजेश सामर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. बीसीएमओ ने तत्काल 108 एम्बुलेंस सहित दो मेडिकल टीमों को गांव भेजा. चिकित्सा टीमों ने गांव में शिविर लगाकर बच्चों की जांच और उपचार शुरू कर दिया.

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चिकित्सा विभाग की सतर्क

जिन बच्चों की हालत अधिक खराब मिली, उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमलिया भेजा जा रहा है. अब तक करीब एक दर्जन बच्चों को सीएचसी सिमलिया में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य बच्चों का गांव में ही इलाज किया जा रहा है.

गांव में एएनएम और आशा सहयोगिनियों की टीम घर-घर सर्वे कर प्रभावित बच्चों की पहचान कर रही है. चिकित्सा विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

शोली गांव भेजी गई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर भी पोलाई खुर्द गांव पहुंचे.जानकारी के अनुसार, बच्चों को दूषित पानी पतासे खिलाने वाला ठेला संचालक पास ही के शोली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. वहीं, खाद्य पदार्थ की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को शोली गांव भेजा गया है. यह टीम पतासे वाले के घर और दुकान पर जाकर खाद्य सामग्री और दूषित पानी के सैंपल लेगी ताकि फूड प्वाइजनिंग के वास्तविक कारणों का पता चल सकें.

फूड प्वाइजनिंग

फूड प्वाइजनिंग दूषित भोजन या पानी के सेवन से हो जाता है. इसके मुख्य लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में ऐंठन और हल्का बुखार हो सकता है. ज्यादातर मामलों में पर्याप्त हाइड्रेशन से आराम मिल जाता है, लेकिन गंभीर स्थिति में डॉक्टर से मिलना जरूरी है.