Kota News: स्कूल में क्लासमेट के बीच झगड़े के बाद ICU में भर्ती हुई बच्ची, 14 साल की बालिका का हुआ ऑपरेशन

Kota News: राजस्थान के कोटा में एक छात्रा के साथ क्लासमेट की ओर से मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़िता 14 वर्षीय छात्रा है, जो बीएसएन एकेडमी लक्ष्मण विहार कुन्हाड़ी में कक्षा 8वीं में पढ़ती है. घटना के बाद छात्रा की हालत बिगड़ने पर उसे कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

27 जनवरी को हुई थी मारपीट

डॉक्टरों को बच्ची के पेट का ऑपरेशन भी करना पड़ा. शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र स्थित बीएसएन एकेडमी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ क्लासमेट से कहासुनी होने पर 27 जनवरी को मारपीट की थी. मामले में बच्ची के पिता ने सोमवार रात को मामला दर्ज कराया था. पिता का आरोप है कि क्लासमेट ने बेटी के पेट में घूंसे मारे थे.

क्लासमेट के साथ हुई कहासुनी

वहीं, मामले की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम भी अस्पताल पहुंची. पीड़िता के पिता मुकेश कुमार ने बताया कि 27 जनवरी को उनकी बेटी सुबह स्कूल गई थी. स्कूल में वॉशरूम से लौटने के बाद उसकी क्लासमेट के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पेट में मारे घूंसे

इसी दौरान उसने उसके पेट में घूंसे मारे. इससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे चक्कर आ गया. छात्रा की सहेलियों ने स्कूल प्रशासन को जानकारी दी और परिजनों को फोन कर सूचना दी गई. पुलिस, CWC टीम, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी.

चाइल्ड हेल्पलाइन ने लिया बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा

वहीं, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम के कोऑर्डिनेटर नरेश मीणा और काउंसलर महिमा पांचाल ने अस्पताल पहुंचकर भर्ती बालिका की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया. साथ ही इस बारे में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी जानकारी दी गई.

बाल अधिकारिता विभाग के संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि बच्ची के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

स्कूल की ओर से हर संभव मदद

साथ ही इस मामले पर स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा है. बीएसएन एकेडमी के संचालक महावीर विजयवर्गीय ने बताया कि स्कूल में दो छात्राओं के बीच मस्ती-मजाक में आपस में झगड़ा हो गया, जिससे एक छात्रा को चोट लगी.

वहीं, स्कूल प्रशासन ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि आगे किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर स्कूल की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-