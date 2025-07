कोटा में 2 किन्नरों की लड़ाई में थाने के बाहर कुटाई, एक बोली दूसरी ने अपना लिया इस्लाम

Kota News: राजस्थान के कोटा में बीच सड़क दो किन्नर गुटों के बीच भिड़ंत हो गई. थाने के सामने दोनों गुटों के किन्नरों ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूसे बरसाए. किन्नरों के झगड़े से अफरा-तफरी मच गई. सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लग गई. एक गुट ने दूसरे गुट के एक किन्नर को जबरन गाड़ी में डालकर लेKota News 2 kinnar groups punched each other outside police station जाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया.