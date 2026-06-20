Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

Kota News: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक के मोबाइल फोन से कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री मिलने का मामला सामने आया है. बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 20, 2026, 06:37 PM|Updated: Jun 20, 2026, 06:37 PM
कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक के मोबाइल फोन से कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो और अन्य सामग्री मिलने का मामला सामने आया है.

बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, बजरंग दल ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

उद्योग नगर थाना प्रभारी मांगेलाल ने बताया कि 15 जून को बजरंग दल की ओर से शिकायत प्रस्तुत की गई थी. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है.

शिकायतकर्ता एवं बजरंग दल कार्यकर्ता योगेश रेनवाल ने आरोप लगाया कि संबंधित युवक जन्म से हिंदू था और बाद में उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया. उन्होंने बताया कि युवक एक दुकान पर काम करता है, वर्ष 2021 में उसकी शादी हुई थी और उसका एक चार वर्षीय बच्चा भी है.

रेनवाल के अनुसार, कुछ समय से युवक की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं. बजरंग दल हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद कार्यकर्ताओं ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी, जिसके बाद कथित रूप से यह मामला सामने आया.

रेनवाल का दावा है कि युवक के मोबाइल फोन में बड़ी संख्या में फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली हैं. इनमें हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वाली सामग्री, युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो और कथित 'जिहाद अल अकबर' मुहिम से जुड़ी रिकॉर्डिंग शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ग्रुप सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाने और धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उनके अनुसार, युवक टेलीग्राम, स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर संचालित कुछ कथित ग्रुपों से जुड़ा हुआ था. रेनवाल का दावा है कि इन माध्यमों से धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक सामग्री तैयार कर विभिन्न चैनलों पर साझा की जाती है.

बजरंग दल ने आरोप लगाया कि कुछ चैनलों का संचालन पाकिस्तान से किया जा रहा है और इनके जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने, समाज में वैमनस्य फैलाने तथा हिंदू धर्म के प्रति नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है. संगठन का कहना है कि यदि इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह मामला केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से भी जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है.

रेनवाल ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जानी चाहिए. उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ऐसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना और धार्मिक भावनाओं को भड़काना है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की तकनीकी और कानूनी जांच की जाएगी और डिजिटल साक्ष्यों के सत्यापन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा. मामले की जांच जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान के गांवों की बदलने वाली है तस्वीर, हर गली-मोहल्ले में लगेंगी स्ट्रीट लाइटें!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

ताबड़तोड़ आंधी से जूझेंगे राजस्थान के 5 जिले, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

जोधपुर में देर रात खूनी वारदात, कार रोककर युवकों पर हमला, हिंसक हमले में विक्की फाइटर की मौत

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

CM भजनलाल ने शुरू की 'डिजीदुकान', व्यापारियों का बचेगा समय और होगा मुनाफा

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा/प्लाटून कमांडर 2025 का रिजल्ट घोषित, 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

कौन हैं पिंकी मीणा, जिन्हें घूसकांड के 5 साल बाद मिली नई पोस्टिंग

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

NEET UG री-एग्जाम में NTA की तीखी नजर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर घड़ियों तक, बड़े बदलाव

प्रशासनिक फेरबदल में प्रतापगढ़ को तगड़ा झटका, जिला परिषद CEO सहित बदले 3 SDM, देखें लिस्ट

धौलपुर में दो मासूम बच्चियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप! पिता पर शक, ऑनर किलिंग की आशंका

राजस्थान के 66 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले! कल खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 23वीं किस्त

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

कोटपूतली में दर्दनाक हादसा! खेलते-खेलते 13 साल के बच्चे पर गिरा झूला, हालत नाजुक

राजस्थान में BJP का नया सियासी दांव, मिशन पसमांदा - मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी

जयपुर में ONDC डिजिदुकान का शुभारंभ, छोटे व्यापारियों को मिलेगा डिजिटल बाजार

आज जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे ₹2000

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

राजस्थान में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, RAS तबादलों के साथ ACB में भी बड़ा बदलाव, 178 अधिकारियों को हुआ ट्रांसफर

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

TAGS:
Rajasthan Crime
Kota news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज
Rajasthan Crime
2
Rajasthan News
3
Jodhpur News
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan Weather