/कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक के मोबाइल फोन से कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो और अन्य सामग्री मिलने का मामला सामने आया है.

बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, बजरंग दल ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

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उद्योग नगर थाना प्रभारी मांगेलाल ने बताया कि 15 जून को बजरंग दल की ओर से शिकायत प्रस्तुत की गई थी. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है.

शिकायतकर्ता एवं बजरंग दल कार्यकर्ता योगेश रेनवाल ने आरोप लगाया कि संबंधित युवक जन्म से हिंदू था और बाद में उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया. उन्होंने बताया कि युवक एक दुकान पर काम करता है, वर्ष 2021 में उसकी शादी हुई थी और उसका एक चार वर्षीय बच्चा भी है.

रेनवाल के अनुसार, कुछ समय से युवक की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं. बजरंग दल हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद कार्यकर्ताओं ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी, जिसके बाद कथित रूप से यह मामला सामने आया.

रेनवाल का दावा है कि युवक के मोबाइल फोन में बड़ी संख्या में फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली हैं. इनमें हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वाली सामग्री, युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो और कथित 'जिहाद अल अकबर' मुहिम से जुड़ी रिकॉर्डिंग शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ग्रुप सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाने और धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उनके अनुसार, युवक टेलीग्राम, स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर संचालित कुछ कथित ग्रुपों से जुड़ा हुआ था. रेनवाल का दावा है कि इन माध्यमों से धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक सामग्री तैयार कर विभिन्न चैनलों पर साझा की जाती है.

बजरंग दल ने आरोप लगाया कि कुछ चैनलों का संचालन पाकिस्तान से किया जा रहा है और इनके जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने, समाज में वैमनस्य फैलाने तथा हिंदू धर्म के प्रति नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है. संगठन का कहना है कि यदि इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह मामला केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से भी जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है.

रेनवाल ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जानी चाहिए. उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ऐसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना और धार्मिक भावनाओं को भड़काना है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की तकनीकी और कानूनी जांच की जाएगी और डिजिटल साक्ष्यों के सत्यापन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा. मामले की जांच जारी है.

