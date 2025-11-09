रहस्यमयी हादसा या साजिश? छबड़ा में दो युवकों की मौत पर पुलिस जांच में जुटी

Rajasthan news: कोटा के छबड़ा में फसल बेचने जा रहे दो युवक, दानमल और मांगीलाल, सड़क किनारे अचेत मिले, जिनकी मौत हो गई. परिजनों ने इसे दुर्घटना मानने से इनकार किया है. उन्होंने मारपीट या हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से गहनता से जांच करने की मांग की है, जिस पर पुलिस जुटी है.
Kota news: छबड़ा थाना क्षेत्र के कांकरा और खड़िया के बीच सड़क पर मोटरसाइकिल पर जा रहे दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने दोनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और अब मामले की जांच में जुट गई है.
बाइक सड़क किनारे, युवक अचेत मिले
मृतक युवकों की पहचान दानमल और मांगीलाल के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, दोनों युवक मोटरसाइकिल से छबड़ा मक्का की फसल बेचने के लिए जा रहे थे. कांकरा और खड़िया के बीच सड़क किनारे दोनों युवक अचेत अवस्था में पड़े मिले, जबकि उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे साइड में खड़ी थी. इस घटना में मांगीलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दानमल को गंभीर हालत में कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. दुर्भाग्यवश, दानमल की भी इलाज के दौरान मौत हो गई.
परिजनों ने जताई मारपीट की आशंका
हालांकि पुलिस ने मामले को दुर्घटना (हादसा) माना, लेकिन परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे मात्र एक्सीडेंट मानने से इनकार कर दिया है. परिजनों का कहना है कि मौके पर एक्सीडेंट के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. उनकी आशंका है कि दोनों युवकों के साथ किसी ने मारपीट की है, जिसके कारण उनकी मौत हुई है. परिजनों ने पुलिस से इस मारपीट और हत्या के एंगल से गहनता से जांच करने की मांग की है.छबड़ा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.
