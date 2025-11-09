Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रहस्यमयी हादसा या साजिश? छबड़ा में दो युवकों की मौत पर पुलिस जांच में जुटी

Rajasthan news: कोटा के छबड़ा में फसल बेचने जा रहे दो युवक, दानमल और मांगीलाल, सड़क किनारे अचेत मिले, जिनकी मौत हो गई. परिजनों ने इसे दुर्घटना मानने से इनकार किया है. उन्होंने मारपीट या हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से गहनता से जांच करने की मांग की है, जिस पर पुलिस जुटी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 09, 2025, 05:29 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 05:38 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!
8 Photos
Ajmer News

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो
6 Photos
banswara news

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो

रहस्यमयी हादसा या साजिश? छबड़ा में दो युवकों की मौत पर पुलिस जांच में जुटी

Kota news: छबड़ा थाना क्षेत्र के कांकरा और खड़िया के बीच सड़क पर मोटरसाइकिल पर जा रहे दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने दोनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और अब मामले की जांच में जुट गई है.

बाइक सड़क किनारे, युवक अचेत मिले
मृतक युवकों की पहचान दानमल और मांगीलाल के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, दोनों युवक मोटरसाइकिल से छबड़ा मक्का की फसल बेचने के लिए जा रहे थे. कांकरा और खड़िया के बीच सड़क किनारे दोनों युवक अचेत अवस्था में पड़े मिले, जबकि उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे साइड में खड़ी थी. इस घटना में मांगीलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दानमल को गंभीर हालत में कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. दुर्भाग्यवश, दानमल की भी इलाज के दौरान मौत हो गई.

परिजनों ने जताई मारपीट की आशंका
हालांकि पुलिस ने मामले को दुर्घटना (हादसा) माना, लेकिन परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे मात्र एक्सीडेंट मानने से इनकार कर दिया है. परिजनों का कहना है कि मौके पर एक्सीडेंट के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. उनकी आशंका है कि दोनों युवकों के साथ किसी ने मारपीट की है, जिसके कारण उनकी मौत हुई है. परिजनों ने पुलिस से इस मारपीट और हत्या के एंगल से गहनता से जांच करने की मांग की है.छबड़ा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं kota news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news