Kota: अवैध हथियार के साथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार, 'कोहिनूर 007' गैंग से खरीदी थी पिस्टल

Kota News: राजस्थान की कोटा शहर पुलिस ने कांग्रेस नेता देशराज चौधरी को एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया. आरोपी ने यह हथियार 'कोहिनूर 007' गैंग से खरीदा था. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 20, 2026, 08:50 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 08:50 PM IST

Kota: अवैध हथियार के साथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार, 'कोहिनूर 007' गैंग से खरीदी थी पिस्टल

Kota News: राजस्थान की कोटा शहर पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है.

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के नया नोहरा इलाके में कार्रवाई करते हुए कैथून थाना क्षेत्र के बड़ोदिया गांव निवासी देशराज चौधरी को पकड़ा गया. साथ ही आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.

'कोहिनूर 007' गैंग
थानाधिकारी अनिल टेलर के अनुसार, आरोपी ने यह हथियार 'कोहिनूर 007' गैंग से कम कीमत में खरीदा था और उसे अधिक दाम में बेचने की फिराक में घूम रहा था. आरोपी के खिलाफ पूर्व में मारपीट का एक मुकदमा भी दर्ज है.

देशराज चौधरी की पत्नी
देशराज चौधरी की पत्नी रेनू चौधरी वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद सदस्य हैं. उनके क्षेत्र में मंडाना, कसर बनियानी, काल्याखेड़ी और आलनिया इलाके शामिल हैं. देशराज लाडपुरा ब्लॉक का कांग्रेस यूथ विंग का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका है और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

नेशनल हाईवे पर लूटपाट
जानकारी के मुताबिक, कोटा जिले से पास से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर महिलाओं के वेश में लूटपाट करने वाली कोहिनूर 007 गैंग को पुलिस ने पकड़ा. इस दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता भी शामिल था.

सोशल मीडिया पर पोस्ट
ये गैंग हथियारों के साथ इंस्टाग्राम व सोशल मीडिया फोटो पोस्ट करते थे और हाई स्पीड में गाड़ियां चलाते थे. साथ ही उनकी रील बना कर सोशल मीडिया पर डाली जाती थी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार
इन आरोपियों के पास से दो चाकू, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, दो बेसबॉल के डंडे, मिर्च पाउडर, एक बिना नंबर की गाड़ी भी मिली, जिनको डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था.

Report-Rahul Joshi
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

