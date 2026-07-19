/कोटा में 'System Update' बना साइबर जाल, उड़ गए 98 हजार रुपये

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Kota News: राजस्थान के कोटा में साइबर ठगों ने अब मोबाइल हैकिंग के जरिए लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ताजा मामला उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कंसुआ इलाके का है, जहां एक युवक के बैंक खाते से 98 हजार रुपये उड़ा लिए गए.
पीड़ित शिवराज कहार ने बताया कि 17 जुलाई की रात करीब 8 बजे उसके (CMF Nothing) फोन की स्क्रीन लगातार ऑन रही और उस पर सिर्फ सिस्टम अपडेटिंग लिखा दिखाई देता रहा. मोबाइल न तो बंद हो रहा था और न ही उसमें कोई अन्य काम किया जा सकता था. शिवराज को लगा कि फोन में बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है, इसलिए उसने फोन चार्जिंग पर लगाकर छोड़ दिया.
35 मिनट तक मोबाइल बंद न करें
सुबह तक भी मोबाइल की स्थिति नहीं बदली. इसके बाद वह अपनी मोबाइल शॉप पर पहुंचा, जहां उसने एक ग्राहक को भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन पिन के अंतिम अंक दर्ज नहीं हो पा रहे थे. स्क्रीन पर बार-बार '35 मिनट तक मोबाइल बंद न करें' का संदेश दिखाई दे रहा था.
इसी दौरान दोपहर करीब 1 बजकर 4 मिनट पर उसके एसबीआई खाते से 98 हजार 1 रुपये ट्रांसफर होने का मैसेज आया. जांच करने पर पता चला कि राशि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में भेजी गई है. रकम कटने की जानकारी मिलते ही शिवराज घबरा गया और तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई.
मोबाइल पूरी तरह बंद
पीड़ित का आरोप है कि इसके कुछ देर बाद मोबाइल पूरी तरह बंद हो गया और दोबारा चालू होने पर उसमें मौजूद सभी ऐप और डाटा गायब थे. फोन बिल्कुल नए मोबाइल की तरह रीसेट हो चुका था.
फिलहाल पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मोबाइल कैसे हैक हुआ और रकम किस खाते में ट्रांसफर की गई.
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