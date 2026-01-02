कोटा आ रहे धीरेंद्र शास्त्री, जानें कब और कहां है श्रीरामकथा

Kota News : राजस्थान के कोटा में रामगंजमंडी में होने जा रही आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की श्री राम कथा गौ माता महोत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है. आज शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने नगर पालिका सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की अहम बैठक लेकर साफ निर्देश दिए कि कथा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए.

मंत्री दिलावर ने कहा कि व्यवस्थाएं ऐसी हों कि कथा समापन के बाद श्रद्धालु खुश होकर लौटें और प्रशासन की तारीफ करें. उन्होंने 15 लाख श्रद्धालुओं के अनुमान के अनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. कथा स्थल पर 100 बीघा में भव्य पंडाल और 400 बीघा में वाहन पार्किंग की व्यवस्था होगी.

भीड़ को देखते हुए 22 से 25 जनवरी तक कथा स्थल पर अस्थायी पुलिस थाना खोला जाएगा और 500 अतिरिक्त पुलिस जवान भी तैनात रहेंगे. सुरक्षा के मद्देनज़र मंत्री दिलावर ने श्रद्धालुओं से कीमती जेवर और बड़ी नकद राशि न लाने का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही खोया-पाया केंद्र भी सक्रिय रहेगा, जिसमें स्काउट गाइड की मदद ली जाएगी.

चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कथा स्थल पर दो पारियों में 10-10 डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी, जबकि पेयजल व्यवस्था 15 लाख लोगों को ध्यान में रखकर की जाएगी. स्वच्छता के लिए 500 पोर्टेबल शौचालय, भंडारे के लिए 20 हजार स्टील बर्तन सेट, और बिजली आपूर्ति के लिए 630 केवी के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे.

कथा स्थल के सभी मार्गों और पंडाल के खंडों का नामकरण किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो. बैठक में प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, बिजली, जलदाय और नगर पालिका सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

