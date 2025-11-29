कोटा में गोपाल पक्षी विहार बना प्रवासी पक्षियों के लिए नया स्वर्ग, दिख रहीं कई दुर्लभ प्रजातियां

Kota News: राजस्थान में कोटा जिले के सांगोद के कनवास क्षेत्र में स्थित गोपाल पक्षी विहार इन दिनों प्रवासी पक्षियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहा आसपास किशोर सागर तालाब, सावन भादो डैम और दूर तक फैला ग्रासलैंड कुछ दिनों से प्रवासी पक्षियों से गुलजार है. दूर-दराज के देशो और महादीपों से आने वाले अनगिनत पक्षियों ने इस क्षेत्र को जीवंत बना दिया है.
वन्यजीव प्रेमी राजवीर सिंह के अनुसार इस वर्ष प्रवासी पक्षियों में काफी वृद्वि देखी जा रही है. विशेष रूप से सुबह के समय किशोर सागर तालाब पर बार-हेडेड गूज का बड़ा समूह उतरते देखा गया. ऐसे में वन्यजीव प्रेमियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है.
जानकारी जुटाने पर सामने आया कि यह पक्षी दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रंखला में शामिल हिमालय को हजारों फीट ऊंचाई से पार करता है. यह पक्षी एक दिन में करीब एक हजार किमी की दूरी तय करते हुए मध्य एशिया से भारत पहुंचते है. गोपाल पक्षी विहार क्षेत्र में स्टेपी ईगल की दुर्लभ प्रजाती की मौजूदगी भी पाई गई है. यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली व दुर्लभ ईगल्स में से एक है. यहा यह बात भी विदित है कि स्टेपी ईगल की वैश्विक मान्यता भी विशेष है.
इस ईगल का चित्र दो देश के घ्वज पर भी अंकित है. वन्यजीव प्रेमियों की और से बताया गया कि यहा पर माकूल मौसम होने के कारण पक्षियों के लिए किसी कोरीडोर से कम नही है. कनवास रेंजर गुलाबचन्द शर्मा ने जी मीडिया को खास बातचीत में बताया कि यहा पर कठिन परिस्थितियों में अच्छा काम होने के कारण आज कई पक्षियों का प्रजनन होने लगा है. ऐसे में अब लोगों से अपील भी की जाने लगी है कि वेटलैंड क्षेत्र में शोरगुल ना करे. किसी भी पक्षी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे. रेंजर शर्मा ने बताया कि दिनोदिन अब यहा पर लोगो की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है.
