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कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

Kota News: कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. 9 वर्षीय बच्ची ने आरोप लगाया कि उसका दादा लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहा है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 18, 2026, 06:08 PM|Updated: Jun 18, 2026, 07:33 PM
कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है.

एक दादा पर अपनी की पोती से यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया. चाइल्ड हेल्पलाइन पर इस मामले की शिकायत मिली, जिसके बाद पूरी टीम मौके पर पहुंची.

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हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर पर मिली शिकायत

इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल अधिकारिता विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और बालिका को छुड़वाया. इस मामले में बाल कल्याण समिति के सदस्य ऋषभ जैन ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर शिकायत मिली थी, जिसके बाद वहां पहुंचे और बच्ची को सुरक्षा में लिया और बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया.

इतने साल तक दादा करता रहा शोषण

काउंसलिंग करते हुए बच्ची ने बताया कि मां के घर छोड़कर जाने के बाद वह अपने दादा के साथ रहती थी. दादा काफी वक्त से यौन शोषण कर रहा था. दादा की उम्र 65 से 70 साल के बीच है और लगभग 5-6 साल से दादा उसका शोषण कर रहा है.

तीन-चार और बच्चियों का भी किया शोषण

जानकारी में पता चला कि बच्ची ने पूछताछ में बताया कि मोहल्ले की अन्य तीन-चार बच्चियों के साथ भी दादा ने शोषण की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में जांच की जा रही है.

इसके साथ ही बच्ची के बड़े भाई ने भी मदद की गुहार लगाई. भाई के पैर पर गंभीर जलने के निशान थे. बच्चे ने आरोप लगाया कि उसकी बुआ ने उसके पैर पर गर्म तेल डाल दिया था, जिससे उसका पैर गंभीर झुलस गया था.

बाल कल्याण समिति ने बताया कि इस मामले पर पूरी जांच की जा रही है. साथ ही बालिका द्वारा अन्य बच्चों के संबंध में भी जानकारी दिए जाने के बाद संबंधित तथ्यों की जांच-पड़ताल जारी है. जांच पूरी होने के बाद पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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