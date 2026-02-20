Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान हाईकोर्ट ने हिजाब से जुड़े मामले पर की सुनवाई, नोटिस भेज मांगा जवाब

Kota News: राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा में आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़े हिजाब मामले पर सुनवाई करते हुए  संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 20, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 01:41 PM IST

Trending Photos

भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव में इन लोगों को भी मिलेगा मौका
6 Photos
tonk Panchayat

भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव में इन लोगों को भी मिलेगा मौका

कौन है नीता कंवर, जिन्हें पंचायत चुनाव से पहले लगा बहुत बड़ा झटका, प्रशासक पद से बर्खास्त, जानें वजह
5 Photos
Panchayat Election

कौन है नीता कंवर, जिन्हें पंचायत चुनाव से पहले लगा बहुत बड़ा झटका, प्रशासक पद से बर्खास्त, जानें वजह

Photos: 4 दिन का मेगा वीकेंड, होली का महाउत्सव और विदेशी मेहमान...पुष्कर बना इंटरनेशनल होली हॉटस्पॉट
6 Photos
Holi Special

Photos: 4 दिन का मेगा वीकेंड, होली का महाउत्सव और विदेशी मेहमान...पुष्कर बना इंटरनेशनल होली हॉटस्पॉट

Temperature: राजस्थान का मौसम बदला! बाड़मेर-फलौदी में पारा पहुंचा 31.2°C तो शाहपुरा में झमाझम बारिश, जानें सबसे गर्म इलाके
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: राजस्थान का मौसम बदला! बाड़मेर-फलौदी में पारा पहुंचा 31.2°C तो शाहपुरा में झमाझम बारिश, जानें सबसे गर्म इलाके

राजस्थान हाईकोर्ट ने हिजाब से जुड़े मामले पर की सुनवाई, नोटिस भेज मांगा जवाब

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर में प्रतियोगी परीक्षा से वंचित किए जाने के मामले पीड़ित छात्रा की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीड़िता को राहत देते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता के वकील अजीत कसवां और अन्सार इन्दौरी ने बताया कि छात्रा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 (स्तर-द्वितीय, सामाजिक अध्ययन) के लिए आवेदन किया था और उसे विधिवत रूप से एक वैध प्रवेश पत्र जारी किया गया था.

हिजाब को परीक्षा नियमों का माना उल्लंघन

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीड़ित के अधिवक्ताओं ने बताया कि याचिका में दावा किया गया है कि परीक्षा आयोजकों ने हिजाब को परीक्षा नियमों का उल्लंघन मानते हुए परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोक दिया, जिससे याचिकाकर्ता के धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ.

सिर को ढकता है और चेहरे को नहीं छुपाता

न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय से संबंधित है और अपनी धार्मिक आस्था और अंतःकरण के अनुसार हिजाब पहनती है, जो केवल सिर को ढकता है और चेहरे को नहीं छुपाता.

18 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता निर्धारित परीक्षा केंद्र पर समय से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुई, लेकिन उसे केवल हिजाब पहनने के कारण परीक्षा में प्रवेश करने से मनमाने ढंग से रोक दिया गया, जबकि उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई दे रहा था और वह पहचान सत्यापन के लिए हिजाब को समायोजित करने को तैयार थी.

परीक्षा आयोजक की कार्रवाई मनमानी, भेदभावपूर्ण, अनुचित थी, जिसके परिणामस्वरूप वहां याचिकाकर्ता को सार्वजनिक रोजगार के एक मूल्यवान अवसर से वंचित किया गया और उसे गंभीर और अपूरणीय क्षति हुई. याचिका में मांग की गई है कि संबंधित पक्षों को निर्देश दें कि याचिकाकर्ता को पुनः परीक्षा या विशेष परीक्षा में उपस्थित होने का अवसर प्रदान करें.

सुरक्षा जांच के साथ दिशा-निर्देश तैयार करें

साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए उचित सुरक्षा जांच के साथ दिशा-निर्देश तैयार करें. उन्होंने बताया कि यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) और समानता के अधिकार से जुड़ा है, जो हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक परीक्षाओं में पहनने के अधिकार पर बहस को नई दिशा दे सकता है. अगली सुनवाई की तिथि जल्द घोषित की जाएगी. Reporter-Rajendra sharma
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news