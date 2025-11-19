Zee Rajasthan
Kota News: पति ने चाकू से काट डाला पत्नी का कान, फिर खुद किया सरेंडर

Kota News:  राजस्थान के कोटा जिले के महावीर नगर थाना इलाके में एक पति ने पहले पत्नी को बाहर बुलाया और फिर उसे झाड़ियों के बीच ले जाकर उसका कान चाकू से काटते हुए शरीर से अलग कर दिया. 
 

Published: Nov 19, 2025, 08:07 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 08:07 PM IST

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के महावीर नगर थाना इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी बीमार पत्नी को पहले इलाज के बहाने से कोटा बुलाया. इसके बाद मंगलवार रात को उसे रात में एक सुनसान जगह ले गया और उस पर चाकू से हमला करते हुए उसका एक कान काटकर अलग कर दिया.

वहीं, घायल महिला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहा उसका इलाज चल रहा है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है साथ ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस ने इस मामले में बताया कि पीड़िता गिरजेश और पति खुशराज हरिओम नगर कच्ची बस्ती के रहने वाले हैं. पति खुशराज मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है और गिरजेश बीते दो महीने से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में हो रहा था. वहीं, डिस्चार्ज होने के बाद वह अपने पीहर देवली माझी गई थी.

पुलिस को पीड़िता के मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पति खुशराज ने फॉलोअप ट्रीटमेंट के बहाने उसे कोटा बुलाया. साथ ही उसके पिता से फोन पर इलाज के सारे पेपर भी मंगवा लिए. वहीं, मंगलवार रात को 10 बजे के करीब
खुशराज काम से लौटा और उसे सुनसान इलाके में ले गया. वहां ले जाकर उसके चाकू से हमला करते हुए कान काट दिया.
इस दौरान कान शरीर से पूरी तरह अलग हो गया. इसके बाद खुशराज खुद महावीर नगर थाने पहुंचा और सरेंडर किया.

इस मामले को लेकर आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी प्लॉट खरीदने का दबाव बना रही थी और दो महीने से अपने पीहर रह रही थी. वहीं, गुस्से में उसने ये अपराध किया. फिलहाल पुलिस ने खुशराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. इस अपराध में 10 साल तक की सजा हो सकती है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

