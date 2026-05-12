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कोटा में खनन माफिया की खुलेआम दादागिरी, महिला पटवारी के सामने चली JCB

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले की रामगंजमंडी तहसील में अवैध खनन माफियाओं  को जब महिला पटवारी मिट्टी खुदाई रोकने पहुंची तो उन्होंने बदतमीजी और दादागिरी की. 
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: May 12, 2026, 08:02 PM|Updated: May 12, 2026, 08:02 PM
कोटा में खनन माफिया की खुलेआम दादागिरी, महिला पटवारी के सामने चली JCB
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले की रामगंजमंडी तहसील के ग्राम गोयंदा में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें अब प्रशासनिक अधिकारियों का भी खौफ नहीं रहा है. जब महिला पटवारी मौके पर अवैध मिट्टी खुदाई रोकने पहुंची तो खनन करवा रहे व्यक्ति ने पटवारी के साथ ही बदतमीजी और दादागिरी शुरू कर दी.

अधिकारी के आदेश को ठेंगे पर रखकर माफिया बेखौफ होकर मशीन चलाता रहा. ​​सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम गोयंदा में खसरा नंबर 1029 और खसरा नंबर 1035 पर अवैध रूप से मिट्टी का दोहन किया जा रहा है. रिपोर्ट में सामने आया है कि ​रावली निवासी रमणराज सिंह द्वारा यह अवैध खुदाई करवाई जा रही है.

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​कुल 0.16 हेक्टेयर भूमि 76x20 मीटर के रकबे को जेसीबी से खोदकर छलनी कर दिया गया है. ​करीब तीन मीटर यानी 10 फिट की गहराई तक अवैध खनन कर मिट्टी निकाली जा चुकी है. ​मौके पर पहुंचे पटवारी गोयंदा ने तहसीलदार रामगंजमंडी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई खनन विभाग से संबंधित है.

निरीक्षण के दौरान जब पटवारी ने मशीन बंद करने को कहा तो आरोपी ने सत्ता या रसूख की धौंस दिखाते हुए काम बंद नहीं किया. अभी भी मौके पर खुदाई का खेल जारी है, जो सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती है.
पड़ताल में सामने आया है कि ​जब रक्षक ही सुरक्षित नहीं और पटवारी के सामने सरेआम नियम तोड़े जा रहे हैं, तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी? क्या उपखंड प्रशासन इस दादागिरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा या खनन माफिया इसी तरह सरकारी जमीनों को निगलते रहेंगे?

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
अजमेर में रिहायशी इलाके के बीच खोला जा रहा शराब का ठेका खुलने से पहले ही विरोध का शिकार हो गया. आदर्श नगर थाना इलाके में यह शब्द का ठेका रिहायशी कॉलोनी के पास खोला जा रहा था. स्थानीय निवासियों को भी इस दुकान में शराब ठेके की जानकारी उस वक्त हुई जब दिन के बजाए रात्रि के दौरान निर्माण कार्य किया जाता रहा.
जैसे ही कॉलोनी वासियों को शराब ठेके की जानकारी हुई तो एक राय हुए स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए. अजमेर कोटा रोड को जाम कर दिया आदर्श नगर के में रोड पर अचानक लगे इस जाम से वाहनों की कटारे लग गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला संभालते हुए लोगों को शांत करवाया. स्थानीय महिला और पुरुषों ने चेतावनी दी है कि यदि इस ठेके को बंद नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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