/कोटा में खनन माफिया की खुलेआम दादागिरी, महिला पटवारी के सामने चली JCB

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले की रामगंजमंडी तहसील के ग्राम गोयंदा में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें अब प्रशासनिक अधिकारियों का भी खौफ नहीं रहा है. जब महिला पटवारी मौके पर अवैध मिट्टी खुदाई रोकने पहुंची तो खनन करवा रहे व्यक्ति ने पटवारी के साथ ही बदतमीजी और दादागिरी शुरू कर दी.

अधिकारी के आदेश को ठेंगे पर रखकर माफिया बेखौफ होकर मशीन चलाता रहा. ​​सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम गोयंदा में खसरा नंबर 1029 और खसरा नंबर 1035 पर अवैध रूप से मिट्टी का दोहन किया जा रहा है. रिपोर्ट में सामने आया है कि ​रावली निवासी रमणराज सिंह द्वारा यह अवैध खुदाई करवाई जा रही है.

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​कुल 0.16 हेक्टेयर भूमि 76x20 मीटर के रकबे को जेसीबी से खोदकर छलनी कर दिया गया है. ​करीब तीन मीटर यानी 10 फिट की गहराई तक अवैध खनन कर मिट्टी निकाली जा चुकी है. ​मौके पर पहुंचे पटवारी गोयंदा ने तहसीलदार रामगंजमंडी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई खनन विभाग से संबंधित है.

निरीक्षण के दौरान जब पटवारी ने मशीन बंद करने को कहा तो आरोपी ने सत्ता या रसूख की धौंस दिखाते हुए काम बंद नहीं किया. अभी भी मौके पर खुदाई का खेल जारी है, जो सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती है.

पड़ताल में सामने आया है कि ​जब रक्षक ही सुरक्षित नहीं और पटवारी के सामने सरेआम नियम तोड़े जा रहे हैं, तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी? क्या उपखंड प्रशासन इस दादागिरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा या खनन माफिया इसी तरह सरकारी जमीनों को निगलते रहेंगे?