Published: Dec 24, 2025, 01:57 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 02:01 PM IST

कोटा रेलवे कॉलोनी में तेंदुए की दहशत, बाइक सवार पर मारा झपट्टा

Kota News : कोटा स्टेशन रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में फिर से तेंदुए की दहशत है. मंगलवार को रात को दो तेंदुए माल रोड पर नजर आए. एक कार चालक ने एक तेंदुए का वीडियो भी बनाया है.

वीडियो में तेंदुआ रोड पर बैठा नजर आ रहा है. वाहन की लाइट पड़ने पर यह तेंदुआ झाड़ियां में चला जाता है. कार चालक ने बताया कि इस रोड पर दो तेंदुए थे. एक तेंदुए ने बाइक पर जा रहे और आर्मी जवानों पर झपटने का प्रयास भी किया था. इस प्रयास में तेंदुआ सफल नहीं हुआ. आर्मी जवान भी तेजी से अपनी बाइक निकाल ले गए.

इसके करीब एक हफ्ते पहले एक तेंदुआ माल गोदाम रोड पर भी नजर आया था, यहां पर यह तेंदुआ रात में एक रेलवे ब्रिज ऑफिस में घुस गया था. चौकीदार जय किशन ने बताया कि ऑफिस में इस तेंदुआ ने एक बिल्ली का शिकार करने की कोशिश की थी. बिल्ली की आवाज पर सतर्क होते हुए उसने देखा तो एक तेंदुआ नजर आया. इसके बाद में डर के मारे ऑफिस में घुस गया.

सूचना पर सुबह वाली बाकी टीम में भी मौका निरीक्षण किया था. लेकिन वन विभाग की टीम को यहां ज्यादा कुछ नहीं मिला. पक्की जगह होने के कारण तेंदुए के पैर के निशान भी नहीं मिले.

इसके दो दिन पहले महात्मा गांधी कॉलोनी में शादी से लौटते कुछ लोगों को रात में यह तेंदुआ नजर आया था. इसके अलावा और ब्रिज के पास भी यह तेंदुआ नजर आया है.

रेंजर इंद्रेश यादव ने बताया कि तेंदुआ की सूचना पर रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में टीम भेजी गई थी. पर वहां कोई तेंदुआ नहीं मिला पग मार्क भी नहीं मिले.

आपको बता दें कि कोटा शहर और आसपास के इलाकों में ये पैंथर मुकुंदरा हिल्स, चंबल घाटी और अरावली फॉरेस्ट कॉरिडोर से आ रहे हैं. शहर का ये बड़ा हिस्सा उस वनक्षेत्र से जुड़ा है जहां तेंदुओं की स्थायी आबादी होती है. शहर जगंल से ज्यादा दूर नहीं है ऐसे में पैंथर्स रात में इन इलाकों में दिख रहे हैं. और ऐसे वीडियोंज़ सामने आ रहे हैं


