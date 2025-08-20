Zee Rajasthan
mobile app

मुझे मेरी बेटी चाहिए! 13 महीना बाद मां को आई याद तो पड़ोसन से वापस ली बच्ची

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में नवजात बेटी को 13 महीने पहले पड़ोसन को सौंपने वाली महिला ने अब बच्ची को वापस मांग लिया. पुलिस ने कार्रवाई कर बच्ची को जैविक मां को सौंपा दिया.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 20, 2025, 19:36 IST | Updated: Aug 20, 2025, 19:36 IST

Trending Photos

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

कम बजट में कर सकते हैं राजा जैसा फील! देखें राजस्थान के ये शानदार कैंपिंग डेस्टिनेशन
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

कम बजट में कर सकते हैं राजा जैसा फील! देखें राजस्थान के ये शानदार कैंपिंग डेस्टिनेशन

डूंगरपुर में मौसम ने ली करवट! उमस और गर्मी से मिली राहत, जानें क्या है बारिश का हाल
6 Photos
dungarpur weather

डूंगरपुर में मौसम ने ली करवट! उमस और गर्मी से मिली राहत, जानें क्या है बारिश का हाल

Kota Weather Update: कोटा को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयकर बारिश से भीगेगा बारां, बूंदी और झालावाड़, IMD ने जारी किया अलर्ट
7 Photos
rajsthan weather news

Kota Weather Update: कोटा को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयकर बारिश से भीगेगा बारां, बूंदी और झालावाड़, IMD ने जारी किया अलर्ट

मुझे मेरी बेटी चाहिए! 13 महीना बाद मां को आई याद तो पड़ोसन से वापस ली बच्ची

Rajasthan News: कोटा जिले के मोडक स्टेशन में एक अनूठा मामला सामने आया है. मोड़क निवासी चांदनी खातून ने 13 महीने पहले अपनी नवजात बच्ची को निःसंतान पड़ोसन साइन बेगम को सौंप दिया था, जिसके बाद से साइन बेगम और उनके पति शराफत ने बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला. तेरह महीने बाद चांदनी खातून को अपनी बेटी की याद सताने लगी. उन्होंने साइन बेगम से बच्ची वापस मांगी तो साइन बेगम ने बच्ची लौटाने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि वह इतने समय से बच्ची की देखभाल कर रही हैं. इसलिए अब वह उसे छोड़ नहीं सकतीं.

मामला मोडक पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की. कानूनी पहलुओं और जैविक मां के अधिकारों को देखते हुए पुलिस ने बच्ची को चांदनी खातून को सौंप दिया. एक तरफ जन्म देने वाली मां की ममता थी तो दूसरी तरफ 13 महीने तक बच्ची का पालन-पोषण करने वाली महिला का प्यार था. अंत में कानून ने जैविक मां के पक्ष में फैसला दिया. यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

थाना अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि एक परिवाद मिला था, जिसमें 13 महीने पहले जन्मी बच्ची की मां के द्वारा एक परिवाद दिया गया था उसकी बच्ची साइन बेगम के पास हैं. दोनों को बुलाकर बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया है.

Trending Now

पढ़ें राजस्थान की एक और अहम खबर

Kota News: नेशनल हाईवे 27 पर भीषण हादसा, चार की दर्दनाक मौत, कई घायल
कोटा-उदयपुर नेशनल हाइवे 27 पर आज तडके भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक ईको वैन आगे चल रहे किसी बड़े वाहन में जा घुसी. इस कारण चार लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल है और उनकी स्थिति गंभीर है. हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग मध्यप्रदेश के ब्यावरा क्षेत्र के है जो ईको वैन से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे.

डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने कहा कि ईको वैन आगे चल रहे किसी बड़े वाहन में घुसी. हालांकि घटना स्थल पर कोई अन्य वाहन खड़ा हुआ नहीं मिला. आशंका जताई कि हादसे के बाद ट्रक या बड़ा वाहन मौके से आगे निकल गया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, दो अन्य ने कोटा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बाकी गंभीर घायलों का कोटा मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है. मृतकों के परिजनों से संपर्क कर जानकारी दी जा रही है.

फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवाए है. मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है. थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों के पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news