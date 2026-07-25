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दिल्ली के छात्र आंदोलन की गूंज कोटा तक, सख्त पेपर लीक कानून की मांग

दिल्ली में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज अब राजस्थान के कोटा और टोंक तक पहुंच गई है. कोटा के एजुकेशन एरिया में छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन कर पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की.  

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 25, 2026, 02:22 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 02:43 PM IST
दिल्ली के छात्र आंदोलन की गूंज कोटा तक, सख्त पेपर लीक कानून की मांग
Image Credit: Kota News

Kota News: दिल्ली में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज अब देश के प्रमुख शिक्षा नगर कोटा में भी सुनाई देने लगी है. कोटा के एजुकेशन एरिया में सरकारी कॉलेज के पूर्व छात्र नेता के नेतृत्व में छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

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हालांकि, कोटा में अध्ययनरत बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र इस प्रदर्शन से दूर नजर आए. प्रदर्शनकारियों ने देशभर में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग उठाई.

कोटा के एजुकेशन एरिया में करीब एक घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बार-बार हो रहे पेपर लीक मामलों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उनका आरोप था कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का मनोबल टूट रहा है.

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पूरे देश में ऐसा कठोर कानून लागू करे, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो.

छात्रों के हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग

हालांकि, प्रदर्शन के दौरान यह भी देखने को मिला कि कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अधिकांश छात्र इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे. बड़ी संख्या में छात्र अपनी नियमित पढ़ाई और कोचिंग कक्षाओं में व्यस्त नजर आए, जबकि प्रदर्शन में सीमित संख्या में लोग शामिल हुए. प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रदर्शनकारियों ने सरकार से छात्रों के हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग दोहराई.

टोंक में भी जारी है प्रदर्शन

इधर, टोंक में भी NEET पेपर लीक मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा. पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं से देश के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

ज्ञापन में कहा गया कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्र-छात्राओं द्वारा NEET पेपर लीक एवं भर्ती परीक्षा घोटालों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया. पार्टी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया.

आजाद समाज पार्टी ने राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कई प्रमुख मांगें रखीं.

इनमें पेपर लीक और भर्ती परीक्षा घोटालों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले छात्र के परिजनों को ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता, घायल छात्रों का नि:शुल्क उपचार तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने की मांग शामिल है.

पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्टी के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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