Kota News: टोल वसूली के बावजूद बेकार हाइवे 51 की सड़क, वाहन चालकों को जख्म देने लगा हाइवे

Kota News:  कैथून धरनावदा स्टेट हाइवे 51 की जर्जर हालत से राहगीर परेशान, गड्ढों ने बनाया नासूर. टोल वसूली के बावजूद मरम्मत नहीं, बरसात ने बढ़ाई मुश्किल. वाहन चालक घायल, आवागमन ठप!

Published: Sep 14, 2025, 12:43 PM IST | Updated: Sep 14, 2025, 12:43 PM IST

Kota News: टोल वसूली के बावजूद बेकार हाइवे 51 की सड़क, वाहन चालकों को जख्म देने लगा हाइवे

Kota News: कोटा के कैथून धरनावदा स्टेट हाइवे 51 की जर्जर हालत से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इसे सड़क कहना मुश्किल है; जगह-जगह गड्ढे और गिट्टी ने इसे गड्ढों का समूह बना दिया है. इन गड्ढों ने वाहन चालकों को गंभीर जख्म दिए हैं, और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें चालक और यात्री घायल हो रहे हैं.

तीन अलग-अलग स्थानों पर टोल वसूली के बावजूद सड़क की मरम्मत या सुधार की कोई ठोस पहल नहीं हुई, जिससे राहगीरों में रोष बढ़ता जा रहा है. बरसात ने इस जख्मी सड़क की स्थिति को और भी नासूर बना दिया है. अत्यधिक बारिश के कारण सड़क खेतों की गड्ढों जैसी हो गई है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है.

वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद निर्माण कार्य फाइलों में अटका हुआ है, और प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. लोग आरोप लगाते हैं कि ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में हैं, तभी कोई कदम उठाया जाएगा.

सड़क की खराब स्थिति के चलते राहगीरों ने अब अपने रूट बदल लिए हैं और अतिरिक्त किलोमीटर का चक्कर लगाने को मजबूर हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता को समय और धन दोनों की हानि हो रही है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि बरसात से पहले सड़क की मरम्मत की जानी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही के कारण अब यह समस्या और विकराल हो गई है.


इस बीच, कैथून धरनावदा स्टेट हाइवे पर गड्ढों और गिट्टी से परेशान राहगीरों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं. दुर्घटनाओं में वाहन चालकों के घायल होने की खबरें आम हो गई हैं. प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोग आक्रोशित हैं और मांग कर रहे हैं कि तत्काल सड़क की मरम्मत शुरू की जाए, वरना वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे. इस जर्जर सड़क पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, ताकि किसी बड़ी त्रासदी से बचा जा सके.

