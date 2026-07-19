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कंधों पर शव, पैरों में कीचड़! कोटा के इस गांव में श्मशान तक पहुंचना हुआ मुश्किल

कोटा जिले के सांगोद उपखंड की मंडीता ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम तक जाने वाला रास्ता भारी कीचड़ से लबालब है, जिससे अंतिम यात्रा निकालना भी मुश्किल हो गया है. मुक्तिधाम का टीनशेड भी जर्जर होकर टूट चुका है, जिससे बारिश के दौरान अंतिम संस्कार में परेशानी होती है. 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 19, 2026, 05:42 PM|Updated: Jul 19, 2026, 05:42 PM
कंधों पर शव, पैरों में कीचड़! कोटा के इस गांव में श्मशान तक पहुंचना हुआ मुश्किल
Image Credit: Kota NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: राजस्थान के कोटा के सांगोद उपखण्ड की ग्राम पंचायत मंडीता में मुक्तिधाम मार्ग पर फैला कीचड़ लोगों के लिए परेशानी का सबब है. गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव को कंधों पर मुक्तिधाम तक ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं है. ग्रामीणों ने बताया कि पूरा रास्ता बदहाल है.

कई फीट कीचड़ के बीच गुजरते हुए मुक्तिधाम तक आना-जाना पड़ता है. परेशानी सिर्फ रास्ते तक ही सीमित नहीं है. मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए लगे टीनशेड भी जर्जर होकर टूट चुके है. छत की चद्दरें उखड़ी होने से से बारिश का पानी सीधे नीचे आ रहा है. ग्रामीणों ने रास्ते की सफाई व चददर डलवाने की मांग की है.

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ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बयान
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास और ढांचागत सुधारों को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए. खेतों के रास्ते और श्मशान घाटों की बदहाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए. मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

​उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बरसात के मौसम में किसी भी गांव से श्मशान घाट की दुर्दशा को लेकर कोई दुखद खबर नहीं आनी चाहिए, जिन स्थानों पर टिनशेड टूटे हैं, वहां तिरपाल की वैकल्पिक व्यवस्था कर अंत्येष्टि सुनिश्चित की जाए और श्मशान तक पहुंचने के रास्ते हर हाल में सुगम बनाए जाएं.

पढ़िए कोटा की एक और खबर
कोटा में रविवार को उस समय अजीब स्थिति बन गई, जब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में चल रही समीक्षा बैठक के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई. जिला परिषद सभागार में आयोजित इस बैठक में मंत्री समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी करीब 6 मिनट तक अंधेरे में बैठे रहे. बाद में जनरेटर चालू होने के बाद बिजली व्यवस्था बहाल की गई और बैठक सामान्य रूप से आगे बढ़ी.

जानकारी के अनुसार, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई थी. बैठक में मुक्तिधामों के जीर्णोद्धार, ग्रामीण सड़कों के निर्माण, रास्तों से जुड़े विवादों और अन्य विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की जा रही थी. दोपहर करीब 1:15 बजे शुरू हुई बैठक में जिला परिषद के अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद थे.

बैठक के दौरान जब मंत्री नागर ग्रामीण सड़कों के निर्माण और लंबित कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे, तभी अचानक सभागार की बिजली चली गई. बिजली गुल होने के बावजूद बैठक नहीं रोकी गई और चर्चा लगातार जारी रही.

अंधेरा होने पर सभागार कर्मचारियों ने तुरंत खिड़कियों के पर्दे हटाकर प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था की, जबकि बाहर मौजूद कर्मचारी जनरेटर चालू करने में जुट गए. करीब 6 मिनट बाद जनरेटर चालू हुआ, जिसके बाद सभागार में बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी और बैठक पहले की तरह जारी रही.

ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में हुई इस घटना ने बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान खींचा. हालांकि, बिजली बाधित होने के बावजूद बैठक का एजेंडा प्रभावित नहीं हुआ और विकास कार्यों की समीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रही.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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