कोटा में मंत्री नागर का दौरा बना चर्चा का विषय, रोड और स्कूल दोनों पर निकली खामियां

Kota News: कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन दिनों पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं और जनहित के कार्यों में लगातार सक्रिय हैं. आज, मंत्री नागर अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद में संस्कृत विद्यालय में आयोजित एक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे.

विद्यालय भवन के निरीक्षण में मिली भारी लापरवाही

प्रतियोगिता के दौरान, मंत्री ने विद्यालय भवन का भी निरीक्षण करने का फैसला किया. उनके साथ एसडीएम और बीडीओ भी मौजूद थे. निरीक्षण के दौरान, विद्यालय भवन की स्थिति बेहद बदहाल मिली. यह जानकर मंत्री नागर को और भी गुस्सा आया कि इस संस्कृत विद्यालय भवन के निर्माण के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने 18 लाख रुपये का बजट दिया था.

भवन की खस्ता हालत देखकर मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा, "कुछ महीने पहले बनी बिल्डिंग के ये हालात हैं. अगर ऐसे काम करोगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे." मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे कामों से जनता के बीच नेता की छवि खराब होती है, और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

सीसी रोड की बदहाली पर भी लगाई फटकार

इसके बाद, मंत्री नागर एक सीसी रोड का निरीक्षण करने भी पहुंचे, जहाँ सड़क की स्थिति बिल्कुल कच्ची और बदहाल थी. सड़क की हालत देखकर मंत्री ने एक्सईएन (XEN) और साथ में मौजूद अन्य अधिकारियों को भी फटकार लगाई. मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया कि उनकी विधानसभा में काम अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनहित के कार्यों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मंत्री के इस पावरफुल एक्शन से अधिकारीयों में हड़कंप मच गया है.



