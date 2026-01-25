Zee Rajasthan
कोटा के नयापुरा में एक आवारा कुत्ते ने 22 लोगों को काटा, नायब तहसीलदार भी हुआ शिकार

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के नयापुरा इलाके में एक आवारा कुत्ते ने 22 लोगों को काट लिया, जिनका उपचार  
एमबीएस अस्पताल में किया गया. घायलों  को एंटी रैबीज के इंजेक्शन लगवाए गए. 

Jan 25, 2026

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के नयापुरा इलाके में रविवार सुबह 8:00 बजे करीबन नयापुरा इलाके में एक आवारा कुत्ते ने 22 लोगों को काट लिया, जिनको एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, नयापुरा एक आवारा कुत्तों ने लोगों को काट लिया. कुत्तों ने अलग-अलग स्थान पर लोगों पर हमला किया, जिनको एमबीएस अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है. कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक इतना है कि आए दिन यह घटनाएं हो रही हैं.

जानकारी के अनुसार, नायब तहसीलदार के साथ 22 लोगों को लहूलुहान कर दिया, जिसमें 5 साल की बच्ची भी शामिल है. आवारा कुत्ते ने नायब तहसीलदार पर कलेक्ट्रेट आफिस में हमला बोला था.

नायब तहसीलदार को कुत्ते ने काटा

वहीं, नायब तहसीलदार अनुराग शर्मा ने बताया कि रविवार सुबह 9:30 बजे ऑफिस आया था, इसी दौरान एक कुत्ते ने मेरे पैर में बुरी तरह से काट लिया. मेरी पैंट तक फट गई और पैर में गंभीर जख्म बन गए हैं. फिर उसी कुत्ते ने मेरे सामने ही परिसर में मौजूद 5 से 7 अन्य लोगों को काट लिया. इसके अलावा सफाईकर्मी भी कुत्ते के काट लिया, जिसके बाद सभी घायलों को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां एंटी रैबीज के इंजेक्शन लगवाए गए.

आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही

ऐसे में लोगों को कहना है कि लंबे समय से इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. वहीं, लोग की नगर निगम और प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग है. जानकारी के मुताबिक, सभी घायल लोगों को ड्रेसिंग किया गया और फिर इंजेक्शन लगाकर घर भेज दिया गया है.

इन लोगों पर कुत्ते ने किया हमला
नयापुरा इलाके में कुत्ते ने खारिराम (50), राजेश (50), विजय (40), घनश्याम (75), दिनेश (40), अनुराग शर्मा (54), तारा सिंह (60), अशोक कुमार (47), शांति बाई (73), आरुषि (9), प्रेमचंद (82), मनोज (25), चौथमल (53) को काटा है. अन्य अलग-अलग इलाकों से भी इस तरह के 9 मामले सामने आए.

